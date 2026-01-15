La Rula de Avilés cierra el año con un incremento del 14,5% en kilos y del 13% en el valor de las ventas

El gerente de Nueva Rula de Avilés, Ángel Muñoz, y el jefe de Cancha, Jorge Juan Fernández - PUERTO DE AVILÉS

OVIEDO 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El valor de las 125 especies comerciales diferentes subastadas en 2025 en las instalaciones de la Rula de Avilés alcanzó los 41,5 millones de euros, un 13% más que en 2024. El incremento en el valor de las ventas de la lonja avilesina se refleja también en la cantidad final total subastada, que fue de 11,1 millones, un 14,5% por encima que el año anterior.

Fueron más de 400 las embarcaciones y profesionales que utilizaron el muelle pesquero avilesino para la descarga de sus capturas a lo largo de 2025. Por especies, destacan el incremento del Bonito del Norte, con récord, ya que superó la barrera de los 2 millones de kilos vendidos por importe 8,3 millones a lo largo de una costera que se desarrolló entre el 12 de mayo y el 20 de octubre pasados.

El gerente de la Rula de Avilés, Ángel Muñoz, explicó que "ha sido un año bueno y estamos satisfechos, con el bonito despuntando al superar la barrera de los 2 millones de kilos vendidos. Crecemos en capturas por tercer año consecutivo y en valor económico, por segundo. Trabajamos para mantener la tendencia en 2026, aunque no podemos ocultar nuestra preocupación por el descenso de los cupos de captura establecidos para especies como la xarda, el abadejo o la bacaladilla".

Muñoz recordó también que son ya dos años seguidos con resultados positivo y aseguró que "eso nos hace tener esperanza y trabajar para seguir mejorando nuestros resultados en un año que empieza con preocupación por los recortes que se están produciendo en las posibilidades de pesca de numerosas especies".