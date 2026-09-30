La Rula de Avilés ultima la Costera de Bonito con más de 1,6 millones de kilos, su segundo mejor registro

Archivo - Descarga tanquero Itsas Lagunak. - PUERTO DE AVILÉS - Archivo

OVIEDO/AVILÉS, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Rula de Avilés suma más de 1.640.000 kilos de bonito del norte vendidos desde la primera venta de la costera de este año, que tuvo lugar el 1 de junio y que la lonja avilesina da por cerrada. Las ventas de este año suponen el segundo mejor registro histórico en la lonja avilesina, con descargas continuadas desde su inicio por parte de 82 embarcaciones (70 en 2025) de las flotas gallega, asturiana, cántabra y vasca que han realizado 330 ventas por importe total de 7 millones de euros.

Según ha informado la Rula de Avilés, tras superar los 2 millones de kilos en 2025, sólo se habían superado la cifra de 1.600.000 kg en el año 2019.

El día con mayor número de bonito descargado en las instalaciones pesqueras de Avilés fue el 20 de julio, cuando se produjo una subasta de más de 110.000 kilos de 17 embarcaciones.

Recuerda Rula de Avilés que para la presente campaña 2026 se disponía de una cuota adaptada de 27,9 millones de kilos de bonito del norte de los que, a día de hoy, se llevan pescados 17,5 millones de kilos.

El gerente de la Rula de Avilés, Ángel Muñoz, aseguró que "a pesar de que en volumen de descarga ha sido un buen año, para la flota de cacea, que es la que trabaja principalmente en nuestro puerto, ha sido un mal año por la baja rentabilidad que ha tenido la pesquería debido a los altos costes de gasóleo y las capturas reducidas".

También destacó en su valoración que "un mayor número de embarcaciones han confiado en esta costera en el puerto avilesino por la calidad y velocidad de los servicios que prestan y por el precio de venta que adquiere el producto".

La Rula de Avilés acogió el 1 de junio (6:30 horas) la primera venta de Bonito del Norte de la campaña de este año. Una venta que se cerró con cifra récord de 35.521 euros para la primera tina, comprada por Alimerka, que pagó 398 euros por cada uno de los 89,5 kilos que pesó dicha tina. Ese día, las embarcaciones de cacea Goienkale y María Digna Dos, ambas de Bermeo pescaron un total de 3.500 kilos de Thunnus alalunga, después varios días de pesquería en aguas del Atlántico próximas a las islas Azores. La última venta en la cancha avilesina tuvo lugar el jueves 24 de septiembre: 23.000 kilos del tanquero Itsas Lagunak.