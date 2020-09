Los sindicatos agrarios llaman al diálogo en el seno de Ternera Asturiana de cara a la renovación del Consejo

OVIEDO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos agrarios asturianos Asaja, COAG y UCA han hecho este viernes un llamamiento al diálogo en el seno de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Ternera Asturiana de cara a la renovación de su Consejo Regulador. Lo hacen ante el inminente proceso electoral y las tensiones surgidas entre alguna de las asociaciones que integran la marca.

En este sentido el presidente de Asaja, Ramón Artime, ha indicado que es necesario "tirar por esa marca porque es clave para el sector ganadero de la región". Por ello ha lamento los momentos de "tensión" que se están viendo en torno a determinadas asociaciones y ha pedido que se rebaje el tono.

"Con esas tensiones y esos dimes y diretes no vamos a solucionar el asunto y lo que está claro es que hace falta diálogo, unidad y mirar por la marca porque es la gran valedora del futuro del sector de la carne en Asturias", ha manifestado.

En la misma se manifestado los representantes de COAG y UCA, que han destacado la necesidad de que impere el diálogo y el acuerdo. Así, el secretario de UCA, José Ramón "Pachón", ha indicado que "tienen que ser los ganaderos los que decidan lo que quieren hacer con la marca".

El actual presidente de la IGP, Rubén Fernández, ha indicado que darán inicio al proceso electoral de manera inminente para decidir fechas y candidaturas con la idea de que antes de finales de año se cuente con el nuevo consejo.

"Las tensiones son internas, concretamente dentro de una de las asociaciones, Aseava, pero hay muchos ganaderos de IGP que no están dentro de Aseava y Ternera Asturiana es una marca de todos los ganaderos, de los asturianos en general y por tanto hay que defenderla entre todos", ha indicado Fernández, que por el momento no ha querido confirmar si se presentará o no a la reelección, ya que es una cuestión que "tiene que valorar".

Así ha indicado que cada ganadero tiene opción a presentarse y ha animado a hacerlo a todos aquellos que quieran defender "esa gran marca".

Los sindicatos han hecho este llamamiento al diálogo en la reunión celebrada este viernes a instancias de la consejería de Medio Rural de cara al desarrollo de la Ley de Calidad Alimentaria del Principado y de la Estrategia de Desarrollo Alimentario que prevén la conversión de todas las Denominaciones de Origen (DO) y las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) en entidades de Derecho Público, lo que supone renovar los órganos de gestión de cada una de ellas.

El consejero del ramo, Alejandro Calvo, ha destacado la importancia de abordar ese proceso de renovación del Consejo para contar con el nuevo antes de fin de año y así tener un proyecto de futuro para la carne de Asturias.

Preguntado por las tensiones internas dentro de la IGP Ternera Asturiana, Calvo ha destacado que "se trata de tensiones internas entre algunas de las partes del sector" y ha añadido que "lo que no quieren desde la Administración es que esas tensiones afecten a la calidad, la marca y la valorización de la misma, ni a la rentabilidad de los ganaderos".