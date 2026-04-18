La temporada del salmón arranca en Asturias con 3.739 licencias y un recorte del 75% en las capturas

Archivo - Un pescador en Asturias - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha concedido 3.739 licencias para la pesca del salmón en una temporada que comienza este sábado y finalizará el 15 de julio, al tiempo que ha autorizado otras 1.499 licencias interautonómicas para la captura de trucha y salmón en varias comunidades.

El director general de Planificación Agraria, Marcos da Rocha, ha dado a conocer este sábado estos datos durante la inauguración de la XXVI edición de la Feria del Salmón-Capenastur en Cornellana (Salas), en la que ha defendido la nueva normativa de pesca fluvial, que combina la conservación de los ecosistemas con la gestión sostenible de los recursos.

Según la regulación vigente, las capturas de salmón se reducen en un 75% y quedan limitadas a un ejemplar con muerte por pescador y año, frente a los dos permitidos en 2025. El documento, según recuerda el Gobierno asturiano, adapta el marco legal a la situación actual de las poblaciones piscícolas y del medio fluvial, con estudios técnicos que apuntan a una disminución de salmones adultos, una mejora en el reclutamiento de juveniles y una reducción significativa de las capturas.

La norma fija además un cupo anual individual de dos salmones, de los que solo uno podrá ser con muerte, de forma que podrán pescarse uno con muerte y otro sin muerte o dos sin muerte. Una vez alcanzado el cupo anual por río, los adjudicatarios de los cotos solo podrán seguir practicando capturas sin muerte.

Los cupos anuales globales también se reducen de forma notable, al pasar de 620 el año pasado a 154 este año. La distribución por cuencas fluviales queda fijada en 60 salmones para Nalón-Narcea, con un máximo de 25 en zona libre; 52 para Sella-Piloña, con un tope de 21 en zona libre; 30 para Cares-Deva, con un máximo de 12 en zona libre; 5 para Esva y 7 para Eo.

Estos cupos podrían incrementarse en un 30% si se registra una buena entrada de salmones antes del 10 de junio. Además, se ha ajustado el horario de pesca, con un retraso de media hora en el inicio de la jornada matinal y un adelanto de igual duración en el cierre vespertino, lo que supone una hora menos de pesca al día.

La temporada de pesca de salmón, con o sin muerte, se abre este sábado y concluirá el miércoles 15 de julio, un retraso en la apertura que responde a la entrada más tardía de los ejemplares detectada en los últimos años y que busca favorecer que los primeros peces alcancen las zonas de refugio.

La nueva regulación también contempla cambios en los cotos y vedas, de forma que en el principal tramo salmonero del río Narcea solo se podrá pescar en cotos a partir del 1 de junio y las zonas vedadas se amplían, con el cierre de todas las áreas altas de los ríos desde el 15 del mismo mes para crear refugios naturales para los salmones en fase de remonte.