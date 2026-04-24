Ternera Asturiana reclama medidas urgentes ante la escasez de terneros para certificación

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OVIEDO 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Regulador de la IGP Ternera Asturiana, Fernando Martínez, ha reclamado medidas extraordinarias y urgentes a la Consejería de Medio Rural para paliar la escasez de terneros cebados que está dificultando la comercialización de producto certificado en Asturias, situación que ha calificado como "contraria a los intereses de la principal marca de calidad de Asturias".

El sector ha trasladado su preocupación al Consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, en una reunión celebrada el pasado 24 de febrero, donde ha expuesto que "no falta demanda, no faltan iniciativas de comercialización, pero faltan terneros finalizados en Asturias que permitan su certificación como Ternera Asturiana".

La escasez de terneros está provocando un descenso significativo en el número de animales certificados por la marca, una tendencia que viene reduciéndose en los últimos años y que ha alcanzado niveles críticos en 2025, cuando el sacrificio de terneros a nivel nacional ha caído más de un 33 por ciento.

A esta situación se suma un contexto nacional e internacional complejo, donde la creciente inflación se une a una demanda de animales que no para de crecer mientras que su disponibilidad se ve reducida, generando un escenario que está "poniendo en jaque la capacidad de comercialización de Ternera Asturiana".

El Consejo Regulador ha trasladado al ejecutivo regional diversas medidas para su estudio, entre las que ha solicitado "incentivos y ayudas directas al cebo de terneros y a la mejora de sus instalaciones", así como líneas de crédito con intereses financiados para los períodos en los que el inmovilizado en las explotaciones es elevado.

Entre las propuestas figura "especial atención a las incorporaciones y jóvenes" ganaderos, la consideración de la industria cárnica asturiana como sector estratégico y la aprobación de modificaciones en el pliego de condiciones de la marca.

Asimismo, el Consejo Regulador ha reclamado "el incremento de ayudas a la promoción y puesta en valor de la Ternera Asturiana y el Vacuno Mayor Asturiano, de acuerdo al impacto que ambas marcas de calidad tienen en el desarrollo rural de la región", así como la proporcionalidad de las ayudas en relación a otras entidades del sector ganadero.