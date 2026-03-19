Tineo celebra hoy una nueva edición de la Feria de San José con restricciones al ganado vacuno

Caballos en una imagen de archivo de la feria de San José de Tineo. - AYUNTAMIENTO DE TINEO

OVIEDO 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El recinto ferial de Tineo acoge este 19 de marzo una nueva edición de la Feria de San José, punto de encuentro para el sector agrícola y ganadero de la comarca. La feria se celebrará durante la mañana del jueves y contará con una elevada participación de ganaderías, fundamentalmente del sector equino. En esta edición, y debido a las restricciones sanitarias derivadas de la dermatosis nodular bovina, no estará permitida la asistencia de ganado vacuno.

El recinto ferial abrió sus puertas para la entrada de ganado a partir de las 18.00 horas del día 18 de marzo, con el fin de facilitar la organización y preparación de los participantes de cara a la jornada principal. De forma paralela a la cita ganadera, el recinto acogerá una nueva edición de Agrocasión, la feria de maquinaria agrícola usada, que reunirá a cerca de una veintena de empresas representativas del sector.

Las empresas participantes ofrecerán diferentes equipos y maquinaria, con el objetivo de llegar a potenciales clientes interesados en renovar sus recursos de trabajo de cara a la nueva campaña agrícola en el concejo. Además, el público visitante podrá recorrer más de 80 puestos de venta de diferentes sectores de alimentación, complementos, moda, restauración, aperos agrícolas y ganaderos, artesanía o una pulpería.

Según ha informado el Ayuntamiento de Tineo en nota de prensa, la Feria de San José volverá así a "consolidarse como una jornada de referencia para el sector primario y para la actividad comercial local".