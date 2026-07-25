Toda Asturias estará este domingo en riesgo 'alto' de sufrir incendios forestales

Archivo - Incendio frente al embalse de Arbón (Villayón), en agosto de 2025. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los 78 concejos del Principado de Asturias presentarán este domingo riesgo 'alto' de sufrir incendios forestales, según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot).

El organismo trabaja con una escala de cinco niveles constituida, de menor a mayor, por las categorías 'bajo', 'moderado', 'alto', 'muy alto' y 'extremo'.

El Principado recuerda que, con este nivel de riesgo, está prohibido encender fuego en los montes, incluidas las barbacoas de las áreas recreativas, así como utilizar material pirotécnico o maquinaria que pueda generar chispas en zonas forestales, salvo las excepciones previstas.