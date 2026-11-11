TSJA desestima el recurso ecologista contra el plan de control del lobo y avala la extracción de 67 ejemplares

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OVIEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha desestimado íntegramente el recurso de reposición interpuesto por Ecologistas en Acción y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica contra el plan autonómico de gestión de la especie, según ha informado este miércoles COAG Asturias, personada en la causa como parte codemandada. De esta manera, mantiene la plena vigencia del Decreto 48/2026, regulador del II Plan de Gestión del Lobo, así como del Programa de actuaciones 2026/2027, que prevé la extracción controlada de 67 ejemplares.

El auto judicial, fechado a 10 de noviembre y contra el que ya no cabe recurso ordinario alguno, ratifica el criterio adoptado por el tribunal el pasado 13 de octubre y rechaza la suspensión cautelar solicitada por los colectivos conservacionistas.

La organización agraria ha valorado el pronunciamiento al entender que la Sala asume sus tesis jurídicas, señalando que la resolución de medidas cautelares exige ponderar todos los intereses en conflicto, entre ellos la viabilidad de las explotaciones ganaderas. Asimismo, la resolución alude al marco normativo vigente y sostiene que los controles poblacionales se fundamentan en criterios técnicos y censos científicos dirigidos a compatibilizar la preservación de la fauna con la actividad rural.

Tras este fallo, COAG ha calificado la decisión como un paso clave para aportar certidumbre al campo asturiano y ha instado a la Consejería de Medio Rural y Política Agraria a ejecutar el programa de actuaciones con el fin de contener los daños al ganado derivados de la presencia de la especie en la comunidad.