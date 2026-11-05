UCA y COAG respaldan la huelga general

José Ramón 'Pachón' y Francisco Pérez Puchal - EUROPA PRESS

OVIEDO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones agrarias de COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) y UCA (Unión de Campesinos Asturianos) han mostrado este jueves su respaldo a la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre.

Así lo han confirmado a los periodistas los secretarios generales de COAG Asturias y de UCA, Francisco Pérez-Puchal y José Ramón 'Pachón' respectivamente antes de participar en la sede de CCOO en un encuentro con asociaciones sociales de cara a esa jornada de huelga.

'Pachón' ha dicho que el sector agrario tiene múltiples problemas y que por ello apoyan la huelga, para exponer sus reivindicaciones. Se ha referido a los costes de producción que soportan o el relevo generacional. "O se resuelve o cerramos", ha advertido.

"Nos da igual el gobierno que tea, los problemas los tenemos igual En España hay diferentes gobiernos y sin embargo los ganaderos tenemos el mismo problema con unos que con otros; lo que queremos que se nos solucione o nos vamos al carajo", ha insistido 'Pachón'.

Por su parte, Francisco Puchal ha dicho que ve justas las motivaciones que impulsan la convocatoria de huelga. "En el campo tenemos unas problemáticas muy concretas, pero no difieren en el fondo tanto de las problemáticas que han llevado a esta huelga, todos creemos que es importante generar unas sinergias entre el campo y la ciudad para cuando hay un problema común que afecta a toda la sociedad, podamos trabajar todos juntos", ha argumentado.

A juicio de Puchal, existe un problema "del sistema" que existe actualmente y el campo está sufriendo un "desmantelamiento" muy parecido al que sufrieron otros sectores, como la minería o la siderurgia.