UCA pide plazos y voluntad política en el Pacto por el Medio Rural

OVIEDO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Campesinos Asturianos (UCA) ha reclamado este miércoles mayor concreción, plazos definidos y una voluntad política firme en el desarrollo del Pacto por el Medio Rural de Asturias, tras su participación en la reunión de la Mesa celebrada ayer. La organización ha sido la única en presentar por escrito sus aportaciones al documento de trabajo de la Consejería, pese al corto plazo disponible para su análisis.

Frente a la retirada de URA y USAGA del proceso, UCA ha insistido en su compromiso con el medio rural. "No abandonamos al campo asturiano, y menos en los momentos cruciales para su futuro", ha señalado, subrayando que su papel es "exigir, proponer y luchar por la materialización de los compromisos".

La organización agraria considera el documento del Pacto "un punto de partida necesario", pero advierte de que no será eficaz sin presupuestos suficientes ni plazos definidos. Ha trasladado propuestas concretas en los tres capítulos del documento:

En Ganadería y Sanidad Agraria, UCA reclama un control poblacional efectivo de la fauna salvaje, especialmente del lobo; un calendario para reducir la carga burocrática; la publicación de estudios de costes ligados a la Ley de la Cadena Alimentaria; y convocatorias anuales o continuas para las ayudas de incorporación y modernización.

En Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural, la organización celebra el refuerzo de las ayudas Leader, pero pide un Plan de Inspección específico en Asturias para asegurar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria y sancionar la venta a pérdidas.

En Gestión Forestal, apoya la inversión en prevención de incendios y las ayudas plurianuales, reclamando la tramitación urgente de las concentraciones parcelarias forestales.

Con estas propuestas, UCA pretende que el Pacto por el Medio Rural "deje de ser una declaración de intenciones y se convierta en un instrumento útil para asegurar el futuro del campo asturiano".