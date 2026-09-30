Unión de Uniones critica que la ayuda al gasóleo solo cubre el 43% del sobrecoste y mantiene movilizaciones

Archivo - Tractorada en Oviedo, tractores, protesta ganadera y agrícola - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha criticado que la prórroga de la bonificación al gasóleo agrario hasta diciembre solo cubre en torno al 43% del sobrecoste real soportado por los profesionales del campo, lejos del tope teórico del 70% fijado en la normativa, y ha ratificado su decisión de mantener el calendario de movilizaciones previsto.

La organización agraria ha explicado que, tras analizar en detalle el Real Decreto-ley 25/2026, la ayuda estatal fija una compensación de hasta el 70 por ciento sobre el diferencial de precios respecto a las cifras previas a la crisis bélica, si bien impone un límite absoluto de 0,20 euros por litro.

Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el precio medio del carburante sin tributos ha escalado desde los 0,734 hasta los 1,196 euros por litro a finales de septiembre, por lo que compensar el porcentaje anunciado requeriría elevar el apoyo a más de 32 céntimos por litro.

Asimismo, la entidad ha estimado que, para una media de consumo sectorial de 1.800 millones de litros al año, el encarecimiento acumulado del combustible alcanzará los 576 millones de euros al cierre del ejercicio si persisten los precios actuales.

En consecuencia, alcanzar una cobertura efectiva del 70% exigiría una dotación presupuestaria próxima a los 403 millones de euros en el conjunto de marzo a diciembre, frente a los 159 millones de euros de créditos que han sido consignados inicialmente por el Ejecutivo.

Por otro lado, la formación agraria ha censurado que el cálculo del volumen subvencionable tome como referencia los consumos declarados en 2025 para la devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos y no el gasto real de 2026. Este diseño administrativo, según ha denunciado, ha dejado fuera de la cobertura a cerca de la mitad del carburante consumido por el sector, dado que en 2025 únicamente solicitaron esta devolución 99.099 perceptores por un total de 912 millones de litros.

Ante este escenario, Unión de Uniones ha reclamado la revisión al alza del límite de 20 céntimos y ha exigido la convocatoria de una mesa interministerial con presencia del sector para instaurar un gasóleo profesional con una fiscalidad reducida permanente.

Igualmente, la organización ha demandado reformas estructurales en materias como la cadena alimentaria o los seguros agrarios, al tiempo que ha reiterado su voluntad de acudir a las protestas conjuntas acordadas con el resto de entidades representativas.