Unión de Uniones pide la reunión urgente del Consejo Asesor Agrario y critica que Planas no la haya convocado

Tractor en el campo - UNIÓN DE UNIONES

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ante la repercusión que el conflicto en Oriente Medio está teniendo en el sector agrícola y ganadero, ha pedido al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, por escrito que convoque de forma "urgente" al Consejo Asesor Agrario, según informa en un comunicado.

En concreto, la organización agraria considera que tendría que haberse convocado ya, por lo que además piden que participen en este encuentro representantes de otros ministerios, como Hacienda, Consumo o Transición Ecológica, ya que son "piezas clave" para la puesta en común los temas que preocupan al sector y la adopción de medidas.

Unión de Uniones, que ya alertó la semana pasada de las graves y rápidas consecuencias que estaba trayendo consigo el conflicto bélico en la subida de los insumos agrarios, insta a Planas a reunir de manera urgente al sector, informarle de las medidas que tenga previsto abordar y escuchar también las propuestas de la organización en este sentido.

La organización agraria ha explicado que la presencia del Ministerio de Hacienda resulta "necesaria" por la incidencia que esta situación puede tener sobre aspectos financieros y fiscales que afectan de manera directa a la actividad agraria y ganadera.

Por lo que se refiere al de Consumo, las repercusiones inflacionistas que esta crisis puede provocar a lo largo de la cadena alimentaria pueden llegar a ser tales, tanto en producción como sobre precios finales, que no puede no estar presente, mientras que los costes energéticos justificarían el llamamiento del de Transición Ecológica.

La organización considera que la complejidad del momento exige un "enfoque coordinado y transversal" por parte del Gobierno, que permita abordar con la mayor eficacia posible las consecuencias económicas que ya se están dejando sentir en el sector agrario y anticipar, en su caso, las medidas que resultarán necesarias.

"No sabemos a qué está esperando Planas para reunir al sector y explicar cuáles son los planes que tiene el Gobierno para afrontar esta nueva crisis para el campo. Todavía estamos arrastrando algunas consecuencias de la guerra en Ucrania. No hay que esperar más tiempo para ponerse manos a la obra. Como se deje que la actual se manifieste con la misma virulencia que con la anterior, se va a llevar a miles de explotaciones por delante", han señalado desde la organización.

Unión de Uniones insiste al titular de Agricultura que el Gobierno debe empezar a adoptar medidas "inmediatamente", porque el sector ya está pagando un sobrecoste millonario desde los primeros días por la especulación de los mercados.