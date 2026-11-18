Califica de "irrisorios" los incrementos de uno o dos céntimos por litro y cuestiona la similitud de las ofertas de la industria

MADRID/OVIEDO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha reclamado a la industria láctea incrementos en los precios de los contratos proporcionales al aumento de los costes de producción, tras calificar de "irrisorias" las nuevas ofertas que las empresas comenzaron a trasladar este martes a las explotaciones ganaderas, según informa en un comunicado.

En concreto, la organización agraria ha señalado que las propuestas contemplan subidas de apenas un céntimo por litro en la mayoría de los casos, o de dos céntimos, una situación que se repite en las principales regiones productoras.

Unión de Uniones considera "insuficientes" estos incrementos después de la reducción de entre ocho y diez céntimos por litro que, según denuncia, aplicaron las industrias el pasado marzo. A su juicio, las nuevas ofertas no compensan aquel recorte ni responden al encarecimiento de la actividad ganadera.

Así, ha advertido de que partidas como la alimentación, la electricidad y el gasóleo acumulan subidas desde abril, mientras que los precios percibidos por las explotaciones llevan meses descendiendo. Esta evolución obliga a las granjas a asumir el sobrecoste sin poder trasladarlo al siguiente eslabón de la cadena, según la organización.

Unión de Uniones ha recordado que los estudios de costes realizados en distintas comunidades autónomas sitúan la producción de leche en torno a los 47 y 48 céntimos por litro en Galicia y los 49 céntimos en Castilla y León.

Así, sostiene que la diferente evolución de los precios y los costes está dejando a muchas explotaciones "en números rojos", por lo que ha reclamado una revisión "urgente" de las cantidades que reciben los productores y el cumplimiento efectivo de la Ley de la Cadena Alimentaria.

También ha advertido de que, si detecta contratos con precios inferiores a esos valores de referencia, analizará los posibles incumplimientos de la normativa y emprenderá las acciones que estén a su alcance en defensa de los ganaderos afectados.

"Necesitamos más y mejores herramientas que nos permitan repercutir nuestros costes de producción y asegurarnos de que podemos alcanzar una sostenibilidad económica en nuestras granjas", ha señalado la organización agraria, que ha trasladado al Ministerio de Agricultura la necesidad de reforzar la normativa sobre contratación láctea.

Por otro lado, la organización ha cuestionado la similitud de los precios ofrecidos por las industrias, al considerar que plantea dudas sobre la existencia de una competencia real y sobre una posible situación de fijación de precios.

"La Ley de la Cadena Alimentaria se tiene que cumplir y la fijación de precios es ilegal", ha alertado la organización agraria, que asegura que llegará "hasta el fondo de la cuestión", al tiempo que rechaza que los ganaderos sigan asumiendo el incremento de los costes derivado del actual contexto geopolítico.