URA critica que se elimine el protocolo de flexibilización de tuberculosis bovina

El coordinador de Unión Rural Asturiana (URA), Borja Fernández. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Unión Rural Asturiana (URA) ha emitido este jueves una nota de prensa en la que critica la elminación por parte del Principado del protocolo de flexibilización de los controles de tuberculosis bovina en el municipo de Salas. A juicio de la organización, noe existe informes concluyentes que avalen tal decisión.

Consideran que URA sigue el mismo camino que el concejo de Tineo, perdiendo el protocolo de flexibilización sin los informes mencionados. "El municipio salense pierde la prueba comparada salvo en las explotaciones que el coordinador de zona estime que se puede aplicar desde un inicio y en la primera visita a la explotación, algo que a nuestro juicio incrementa de forma importantísima las posibilidades de que vacas reaccionantes a la prueba se sacrifiquen innecesariamente para luego dar negativo en las pruebas post morten", han señalado.

Desde URA señalan que la propia Consejería de Medio Rural reconoce que ninguno de los casos aparecidos tiene vinculación, sin tener claro de dónde parte la base del problema.

"Llueve sobre mojado sobre la forma de actuar de esta administración, donde ya hemos visto con hechos como prefiere endurecer las medidas sobre los ganaderos, vaciando incluso explotaciones que luego resultan sanas, a poner en marcha un seguimiento serio de la situación sanitaria en la fauna", han lamentado.

Así, insisten en que la fauna salvaje sigue sin un control real de su estado sanitario. "Hemos sido informados que en el trampeo de Tineo solamente se han capturado dos tejones en todo el municipio", han lamentado.

"El mantener el estatus de zona libre se está consiguiendo a base de apretar al ganadero y de vaciar cuadras sanas; no es de lógica ni se puede permitir que la única medida que se aplique es la supresión de una prueba que precisamente es la que ha llevado esta comunidad a ser zona libre", han afirmado desde URA.