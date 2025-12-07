URA critica la falta de apoyo al sector primario y afea la caída del peso presupuestario de Medio Rural

Archivo - El coordinador de URA, Borja Fernández - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Unión Rural Asturiana ha criticado la publicación de los presupuestos de la Consejería de Medio Rural del Gobierno de Asturias un domingo, víspera de festivo, hecha, en su opinión, "para evitar el debate e intentar pasar desapercibidos". "Da pena ver la importancia que desde el Gobierno de Asturias se le da al sector primario", ha lamentado la organización.

Según señalan, el presupuesto de la Consejería "sigue perdiendo peso", al pasar del 4,02% al 3,97% del total. También han señalado que el Banco de Tierras "suma otros 36.000 euros más, pasando ya de 655.000 euros de presupuesto", mientras que "se ha dejado fuera de la segunda convocatoria de incorporaciones a 79 personas que querían iniciar la actividad en el sector por falta de presupuesto".

"No vemos ninguna partida para el control autonómico del estado sanitario de la fauna salvaje, algo que venimos reclamando desde la crisis en Tineo, mientras se siguen matando vacas sanas en las campañas de saneamiento resultando muchas de ellas negativas en los controles posteriores al sacrificio", ha criticado la organización.

Asimismo, URA ha mencionado que se mantienen en 3 millones de euros las indemnizaciones por daños de fauna "cuando desde el 2024 esa cifra es superada ya en cerca de 500.000 euros". "La promesa de hace un año en los presupuestos de que Asturias iba a ser la primera comunidad en sufragar el gasto de las vacunas de enfermedades de declaración obligatoria se repite y destinan la misma cantidad, 1.500.000 euros lo mismo del año pasado habiendo ejecutado 0,0 euros", ha lamentado.

Por último, la organización ha criticado que se ha puesto sobre la mesa el nuevo plan llamado 'Saborea el Paraíso' con 1.000.000 euros para la promoción de productos, "ignorando claramente que estamos inmersos en una situación de caída libre en número de explotaciones y cercenando la posibilidad de nuevas incorporaciones por falta de presupuesto".

"Quizás con este millón de euros se habría cubierto un amplio porcentaje de las personas que se han quedado fuera en la última convocatoria", menciona la organización. "Vemos con preocupación la pérdida de peso del sector y la falta de iniciativas que intenten cambiar el rumbo de la Asturias agroganadera, por lo que trasladaremos a los grupos enmiendas en este sentido", ha concluido.