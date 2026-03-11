URA cuestiona la nueva marca de carne que quiere lanzar Aseava: "No responde a los intereses de los ganaderos"

Archivo - Vacas de la raza asturiana de los valles pastando en el entorno de los Lagos de Covadonga. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unión Rural Asturiana (URA) ha cuestionado este miércoles la nueva marca de carne que quiere lanzar la Asociación Española de criadores de ganado vacuno selecto de la raza Asturiana de los Valles (Aseava). Según la organización agraria, esta nueva marca "no responde a los intereses de los ganaderos asturianos".

Según ha indicado URA en nota de prensa, la marca '100% Raza Autóctona Asturiana de los Valles' englobaría animales que estén dentro del libro genealógico de la raza, independientemente de la comunidad o país donde hayan nacido, hayan sido criados o se hayan sacrificado.

A juicio de la organización agraria, el lanzamiento de esta marca "crearía confusión en el consumidor", que hasta ahora "ha confiado en una IGP consolidada como es 'Ternera Asturiana', con animales nacidos, criados y sacrificados dentro de Asturias".

URA ha acusado de "irresponsabilidad" a Aseava por querer crear una marca que "desestabilice el flujo comercial de carne" en la región y ha recordado que esta organización "nació para defender los intereses del sector primario asturiano". Crear una nueva marca, supondría generar una competencia a los propios ganaderos asturianos que "solo beneficiaría a ganaderos de fuera de la región que no pueden conseguir los niveles de calidad de los que se producen dentro del territorio asturiano".