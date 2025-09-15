URA denuncia que los ataques de osos y lobos se disparan en haciendo que la situacións sea ya "insostenible"

OVIEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria Unión Rural Asturiana, URA, ha denunciado este lunes que los ataques de osos y lobos se disparan en Asturias mientras el Gobierno del Principado "mira para otro lado" y hace que ña situación sea ya "insostenible".

Dice URA que en las últimas semanas el oso ha perpetrado una autentica sangría en el municipio de Morcin, y este domingo mataba tres vacas en Grado. Por su parte el lobo "avanza implacable poniendo en jaque rebaños de cabras de raza autóctona como la bermeya en la Sierra del Cuera, donde los ataques se suceden a diario".

"La situación es insostenible, los osos atacan ya en el 80% del territorio asturiano y los lobos el 90%. El Gobierno del Principado tiene que actuar ya dejando a los cazadores actuar en las cacerías, la temporada de caza lleva abierta desde el día 15 de agosto sin que se hayan tramitado aun los permisos a los cotos", indican.

Por ello desde URA piden al Gobierno de Asturias que traslade el avance del oso en el Principado y que traslade a su vez la situación límite que se está viviendo en nuestra zona rural, planteando desde ya controles del mismo.

"Estamos cansados de que a la clase gobernante se le llene la boca con el relevo generacional mientras no se ataja este enorme problema, consiguiendo que cientos de profesionales abandonen a lo largo y ancho del territorio e impidiendo que la gente joven apueste por el sector. Sigue sin darse permiso a los cotos para actuar en las cacerías contra el lobo y los osos matan ya vacuno mayor. ¿Hasta donde tiene que llegar esta situación?", concluye URA.