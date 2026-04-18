URA pide responsabilidades a Barbón y Marcos por su “intento de golpe de Estado” en la IGP Ternera Asturiana

Archivo - El coordinador de URA, Borja Fernández - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La organización URA ha exigido este sábado que el presidente del Principado y el consejero de Medio Rural asuman responsabilidades por lo que califica como un "intento de golpe de estado" en la IGP Ternera Asturiana, tras conocerse la sentencia del TSJA relacionada con el proceso electoral del consejo regulador.

En una nota de prensa, URA ha reclamado el cese inmediato del consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, y ha instado al presidente del Principado, Adrián Barbón, a asumir responsabilidades políticas por estos hechos.

URA sostiene que el Gobierno autonómico actuó "con total premeditación y alevosía", pese a estar advertido de la supuesta ilegalidad de sus actuaciones, y acusa a la Consejería de haberse entrometido para impedir el desarrollo "normal y democrático" del proceso electoral de la entidad.

La organización agraria subraya que el procedimiento judicial se enmarca en la protección de derechos fundamentales frente a actuaciones de las administraciones públicas, lo que, a su juicio, evidencia la gravedad de los hechos analizados.

Según URA, la sentencia recoge que la Junta Electoral solicitó expresamente a la Consejería que se abstuviera de adoptar resoluciones para nombrar una comisión gestora en el consejo regulador, extremo que, sin embargo, no se habría respetado.

Asimismo, indica que el tribunal considera que la actuación administrativa vulneró el derecho de asociación, recogido en la Constitución, al impedir la celebración de elecciones democráticas y apartar a los representantes del órgano soberano del consejo regulador "sin razón justificativa".

"Los mismos que permanecen en silencio mientras su compañera de filas Adriana Lastra hostiga a los ganaderos por manifestarse en defensa de su medio de vida, son quienes consumaron un abuso contra los derechos fundamentales de los miembros de la IGP, dando cumplida cuenta del estado de abuso autoritario al que tienen sometido al medio rural asturiano quienes decían representarlo, y quienes lo gobiernan, como siempre, juntos de la mano", denuncian.

La organización también ha pedido explicaciones al resto de entidades que, según señala, participaron en el proceso, entre ellas UCA, COAG, Asaja y Aseava, al considerar que su colaboración fue necesaria para llevar a cabo las decisiones adoptadas.