URA reclama unidad sindical ante la "grave situación" del campo asturiano y plantea movilizaciones

Archivo - Imagen de archivo de una tractorada en Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Unión Rural Asturiana ha publicado este jueves un comunicado en el que reclama unidad sindical ante la "grave situación" del campo asturiano y plantea movilizaciones. URA se ha referido a problemas como la sequía, el incremento de los costes de producción, la caída de los precios que perciben los ganaderos y los "retrasos y bloqueos" de la Consejería de Medio Rural.

"Queremos dejar claro que no estamos anunciando en este momento una movilización concreta. Lo que hacemos es plantear esta posibilidad al conjunto del sector para que sea valorada conjuntamente. Creemos que ha llegado el momento de hablar entre nosotros, buscar puntos de encuentro y estudiar qué actuaciones podemos llevar a cabo si la Administración mantiene su actual actitud", han explicado desde URA.

"Queremos diálogo, queremos respuestas y queremos medidas. Pero también queremos dejar claro que el sector no puede seguir esperando indefinidamente", añaden.

La organización pone encima de la mesa la posibilidad de iniciar movilizaciones en un periodo corto de tiempo "si la Administración continúa sin responder, sin adoptar medidas y, especialmente, sin sentarse a hablar con el sector".