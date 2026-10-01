Usaga pide a la consejería autorización para usar compuestos químicos para tratar parcelas afectadas por plagas

OVIEDO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Sectoriales Agrarias de Asturias (Usaga), a través de una carta, se ha dirigido a la Consejería de Medio Rural así como al Ministerio de Agricultura para solicitar la autorización de 1,3-dicloropropeno y la cloropicrina para combatir enfermedades en frutos rojos y cultivos hortícolas.

Usaga explica que hay muchas parcelas aquejadas por plagas y enfermedades que ven comprometida su viabilidad por falta de alternativas para combatirlas. Así, señala que los problemas asociados a nematodos fitoparásitos, hongos de suelo y enfermedades radiculares presentan una especial complejidad agronómica porque afectan directamente al sistema radicular y pueden mantenerse en el perfil del suelo durante varias campañas.

Inciden en que esta persistencia dificulta la recuperación de las parcelas y favorece la repetición de los daños en cultivos sucesivos, especialmente cuando se mantienen especies hospedantes o no resulta técnicamente viable establecer rotaciones suficientemente amplias.

Asimismo, insiste la organización en que la falta de herramientas eficaces para tratar adecuadamente los suelos y los materiales vegetales puede favorecer la dispersión de estos organismos a otras zonas productoras, por tanto, el problema no afecta únicamente a la parcela en la que se detecta la infestación, sino que puede tener consecuencias sobre la sanidad vegetal de todo el territorio y sobre la actividad de otras zonas productoras.

"No decimos que se use indiscriminadamente. Queremos que se hagan valoraciones técnicas y en su caso que se proceda a su autorización", señalan desde USAGA. "España ya cuenta con antecedentes de utilización del 1,3-dicloropropeno y la cloropicrina mediante autorizaciones excepcionales, ¿por qué no hacerlo de nuevo?", han indicado.