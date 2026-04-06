Venta (PP) acusa al Gobierno de "perseguir a los ganaderos" y carga contra Lastra y Barbón

Archivo - El diputado del PP en la Junta General Luis Venta visita la feria ganadera de Villanueva de Oscos. - PP DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP y portavoz de Medio Rural, Luis Venta, ha denunciado este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se dedica a "perseguir a los ganaderos", mientras que la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, "los acosa para sancionarlos", con el silencio del presidente del Principado, Adrián Barbón.

Venta ha sostenido que esta situación "supone un claro ejemplo de lo que es el régimen socialista que sufre Asturias" y ha criticado la actuación de la delegada del Gobierno en relación con las protestas del sector agrario.

El parlamentario del PP asturiano ha afirmado que Lastra "ni recibió a los ganaderos cuando se manifestaron en Oviedo, ni la pasada semana", y ha añadido que "es más de sentarse con Otegi para pactar gobierno en Madrid".

Asimismo, ha calificado de "despropósito político" la situación actual en España y ha acusado a los socialistas de mantener una doble vara de medir. "Se reúnen con Bildu, pero no con los ganaderos; excarcelan a condenados de ETA, pero persiguen a los ganaderos asturianos que defienden sus intereses en manifestaciones legales y autorizadas", ha señalado.

En la misma línea, ha criticado la actuación del Ejecutivo autonómico al considerar que "cierran el círculo de la infamia" al acudir a movilizaciones del sector mientras, según ha denunciado, otros responsables del mismo partido impulsan sanciones contra los participantes.

Finalmente, Venta ha asegurado que Lastra y Barbón son "dos cómplices" de Sánchez y "dos enemigos de los ganaderos asturianos".