Venta (PP) acusa al Principado de "abandonar a su suerte" a los ganaderos del noroccidente

OVIEDO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del Partido Popular Luis Venta ha acusado este jueves al Gobierno asturiano de "abandonar a su suerte" a los ganaderos del noroccidente, donde "el lobo campa a sus anchas".

Venta ha visitado la ganadería "Viuda Riocabo", en el Valle de San Agustín de Tapia, junto al alcalde tapiego, Pedro Fernández, las alcaldesas de Coaña y Villayón, Rosana González y Estefanía González, respectivamente, y ganaderos de la zona.

En una nota de prensa, el parlamentario ha indicado que "el lobo sigue campando a sus anchas, y el Gobierno de Barbón no ha llevado a cabo ni una sola actuación en seis meses", en una zona donde hay más de 2.000 expedientes de daños reclamados por los ganaderos por ataques de la fauna salvaje.

"Es una auténtica vergüenza el abandono al que está sometiendo el Gobierno de Barbón a la zona del noroccidente de Asturias", ha resaltado, añadiendo que el consejero demuestra "una incompetencia que tiene a los ganaderos contra las cuerdas".