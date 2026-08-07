Venta tilda de "vergüenza" el uso del estand del Principado en la FIDMA para "atacar" al PP

Los diputados del PP Luis Venta y Silverio Argüelles junto a responsables del Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias (COPAE). - PP ASTURIAS

OVIEDO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP de Asturias Luis Venta ha censurado este viernes que el estand del Principado de Asturias en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) se use "como plató para atacar al Partido Popular". "Es una vergüenza que se use día sí y día también como plató para atacar al Partido Popular. Es indecente", ha afirmado.

En declaraciones realizadas junto al diputado nacional y presidente del PP de Llanera, Silverio Argüelles, con motivo de una visita a la Feria Agroalimentaria de Productos Ecológicos de Asturias (FAPEA), Venta ha puesto como ejemplo que "ayer mismo, en ese plató propagandístico de la FIDMA, eso sí, acompañado de mascotas, el consejero de Medio Rural, lejos de explicar las denuncias sobre su gestión, se dedicó a despreciar y acusar de mentir al Partido Popular".

El parlamentario del PP sostiene que su formación "no ha mentido en ninguno de los datos ofrecidos en las dos últimas semanas" y ha recordado que Cantabria y País Vasco han destinado 500.000 euros a la flota de bajura tras las pérdidas en las capturas de xarda registradas en 2025 respecto al periodo 2021-2024, mientras que "en Asturias no se ha destinado ninguna ayuda".

Del mismo modo, ha advertido de que la convocatoria de ayudas a empresas forestales privadas para labores de prevención de incendios fueron convocadas el 3 de agosto y que el plazo de solicitud finaliza el 3 de septiembre, por lo que, a juicio de los 'populares', "llegan tarde". "No se podrá ejecutar lo presupuestado, y se hará tarde. Pero presumen de ello. ¿De verdad la lucha contra incendios de 2026 se basa en actuaciones a partir de octubre?", ha planteado.

Por otro lado, ha criticado que 27 de las 53 solicitudes presentadas a las ayudas a la industria agroalimentaria y forestal se han quedado sin subvención, así como el impago de 1,4 millones de euros de la PAC ecológica que afecta a 142 productores. A este respecto, ha asegurado que, tras la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno del pasado jueves para levantar el reparo de la Intervención General, el dinero estará en las cuentas de los ganaderos la próxima semana gracias a la denuncia realizada por el PP.

Por su parte, Silverio Argüelles ha puesto en valor el papel de FAPEA y ha defendido la necesidad de "no actuar por inercia" y ha avanzado que, de cara a la 25ª edición de la feria, el PP promoverá junto al sector y el COPAE recuperar el 15 de agosto como fecha de celebración de la feria y del concurso de ganado.