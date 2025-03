WWF llevará a los tribunales a las CCAA con planes para cazar o capturar lobos al norte del Duero

OVIEDO/VALLADOLID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La organización en defensa de la naturaleza y el medio ambiente WWF se ha dirigido por carta para advertir a las comunidades autónomas con poblaciones de lobo al norte del río Duero de que matar lobos "es ilegal" mientras la especie se encuentre en un estado de conservación desfavorable, de acuerdo con la jurisprudencia de los tribunales nacionales y europeos.

Por ello, WWF ha anunciado que llevará ante la justicia cualquier plan que incluya cupos de caza o captura de ejemplares, una estrategia que además se ha demostrado "inútil para reducir los ataques a la ganadería".

Tras la decisión del Congreso de los Diputados para sacar al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), Cantabria y Asturias han anunciado su intención de aprobar planes que incluyen la matanza de hasta el 20 por ciento de sus poblaciones de lobos ibéricos.

Ante ello, WWF denuncia que estas acciones incumplen la normativa europea, pues el hecho de que una especie de fauna sea gestionable -que no esté estrictamente protegida- "no elude la obligación de mantener sus poblaciones en un estado de conservación favorable, algo que no sucede en España".

Asimismo, esta organización ha recordado que el último informe poblacional remitido por España a la UEa en 2019, y que debe ser actualizado este año, revela que las poblaciones de lobo se encuentran en un estado "desfavorable-inadecuado".

En este sentido, el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, ha asegurado que la población de lobos en España "no ha crecido exponencialmente, como afirman algunas administraciones. La realidad es que la recuperación de esta joya de la fauna ibérica se ha estancado en la última década, y su futuro sigue sin estar asegurado".

