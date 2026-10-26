"Aquí en Asturias no vamos a dejar de dar la batalla", advierte Barbón ante la derecha y ultraderecha

El presidente del Gobierno del Principado de Asturias y secretario general de la FSA, Adrián Barbón, interviene en un mitin con el presidente del Gobierno de España y candidato socialista a las elecciones del 29-N, Pedro Sánchez, en Gijón. - JUAN VEGA / EUROPA PRESS

GIJÓN, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno del Principado de Asturias y secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA), Adrián Barbón, ha dejado claro, este lunes en Gijón, que el PSOE va a defender las pensiones, el Estado del Bienestar y la vivienda como derecho, frente a las amenazas de retroceso de derechos y recortes de la derecha y la ultraderecha.

"Aquí en Asturias no vamos a dejar de dar la batalla", ha indicado durante su intervención en un mitin, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', en el que ha participado el presidente del Gobierno de España y candidato socialista a las elecciones del 29-N, Pedro Sánchez, la cabeza de lista del PSOE de Asturias, la ex delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, y la candidata a la Alcaldía de Gijón, Lara Martínez.

Barbón, ante un aforo de 3.000 personas, más otras 3.000 que quedaron a las puertas por llenarse el aforo, ha recordado que en Gijón comenzó en 2018 el camino de Sánchez a la Moncloa y ha resaltado que, en este día se han desbordado todas las previsiones, "absolutamente todas".

"Vengo del futuro al que nos podrían llevar algunos a España si el 29 de noviembre no tomamos la decisión correcta", ha apuntado sobre su reciente viaje a Argentina y Uruguay, donde estuvo con emigrantes asturianos. "Todo aquel que tenga la nacionalidad española tiene que tener derecho a voto", ha defendido.

Al tiempo, ha confesado que Argentina le partió el corazón, sobre todo el caso de una mujer, Angelines, que colabora en una residencia y que, pese a tener edad suficiente para jubilarse, no se lo puede permitir porque con la pensión que les queda sería "imposible llegar a fin de mes" y se moriría de hambre.

Ha remarcado que se dio cuenta de que no era un caso concreto, sino el de muchas personas de más de 70 años. "No quiero ese futuro para España y eso es lo que os jugamos", ha asegurado. Se ha preguntado, al tiempo, "cómo se pude ser tan insolidario con la inmigración cuando los nuestros tuvieron que salir fuera", ha recriminado a la derecha y ultraderecha.

A la candidata a la Alcaldía de Gijón, por otro lado, la ha animado a fijarse en lo hecho por la ex alcaldesa gijonesa socialista, Paz Fernández Felgueroso.

MARCAR LA DIFERENCIA

Al tiempo, ha apuntado que, en este día, acompañó a Sánchez a visitar las instalaciones del astillero Armon, donde se construye el primer ferry absolutamente eléctrico y que cuenta con más de 300 trabajadores, gracias a capital privado, pero también a una política de reindustrialización. "Asturias marca la diferencia", ha reivindicado.

Sobre la visita de Sánchez, ha indicado que estuvieron con pensionistas y que el presidente nacional conoció de primera mano la Red de "Escuelines" del Principado. Ha enfatizado, sobre esto último, que desde que nacen y hasta que termina la universidad, no hay que pagar una sola matrícula, siendo la única comunidad en España con esa política de gratuidad.

También ha destacado la tarjeta Conecta, con la que por 20 euros al mes puedes usarla sin límites de viaje y que la tienen más de medio millón de habitantes.

Ha recalcado, por otra parte, que él, como presidente asturiano, va a seguir defendiendo Asturias "toque donde toque". Eso sí, ha señalado que quiere un gobierno progresista en Madrid para negociar con él el Plan de Vías, la autovía de Occidente y la supresión del peaje del Huerna, entre otros.

Ha criticado, también, al presidente argentino, Javier Milei, que vino a España a insultar al presidente nacional y ha contado, sobre su viaje a Uruguay, como la viuda del ex presidente Pepe Múgica contaba de él que siempre repetía que solo son derrotados aquellos que dejan de dar la batalla.

Sobre las elecciones del 29-N, ha aludido a tres temas principales, uno el de las pensiones, a lo que ha aludido al candidato de Vox al Congreso, José María Figaredo, quien decía que había que replantearlas, mientras que desde el PP se habla del alto coste de las mismas. "A mis padres nadie les regaló la pensión, se la ganaron ellos con su esfuerzo", ha remarcado.

También ha advertido que se juegan en estas elecciones el Salario Mínimo Interprofesional y ha señalado que en Asturias hay 275.000 pensionistas y más de 50.000 personas cobran el SMI.

Sobre la vivienda, ha criticado el rechazo en el Congreso para medidas que palíen el problema de acceso a una. Para él, a un lado están quien cree que se puede "mercadear y especular" con la vivienda como negocio y luego el PSOE, donde cada voto irá en contra de estos especuladores y a favor de la vivienda como derecho.

Por su parte, Lastra ha recordado que fue en Gijón donde se inició la victoria del PSOE en las pasadas elecciones y ha augurado que ahora será lo mismo de cara al próximo 29-N.

Ha señalado, asimismo, que en Asturias nunca pierden la esperanza y luchan contra la injusticia. Ha apelado a "la fuerza de la gente" como el germen de los derechos ganados. "Los tuvimos que arrancar a dentelladas y hubo que defenderlos todos los días, y hubo que tener mucho valor para hacerlo", ha asegurado.

Una situación que ha comparado con la actual, donde el PSOE tiene el valor de defender "con uñas y dientes" el sistema público de pensiones que es, según ella, "robusto, y lo quieren trocear y vender", ha alertado.

De la derecha y ultraderecha también ha advertido de que nos quieren mandar enfermos a trabajar y acabar con el sistema de bajas y acabar con el SMI.

A PP y Vox les ha recriminado, además, que quieren decidir sobre el cuerpo de las mujeres y su maternidad "otra vez". Por contra, el PSOE está para defender a las más de 2.000 mujeres asturianas víctimas de género y ha nombrado a las tres últimas asesinadas en Asturias.

Además, ha reivindicado que el PSOE defiende a los jóvenes y que se tenga un acceso a una vivienda, una educación y una sanidad pública. Cuando la derecha habla de sacrificio, a su juicio, siempre le toca sacrificarse a los de siempre. "Hay muchas injusticias y las vamos a vencer todas, contigo Pedro", ha asegurado.

Ha recalcado, en esta línea, que el PSOE ha se ha puesto "en el lado correcto de la historia" y, como hizo Lula da Silva en Brasil, los únicos capaces de frenar a los reaccionarios "somos los socialistas", ha afirmado.

También ha mostrado sus ganas de que Lara Martínez sea alcaldesa de Gijón para acabar con cuatro años "oscuros" en Gijón, de la misma forma que ha deseado que pase con el candidato de Oviedo.

Martínez, por su lado, ha comenzado su intervención haciendo referencia a la victoria de Lula da Silva en Brasil. "De repente va Lula y gana y frena a la extrema derecha", ha remarcado, al tiempo que ha dado las buenas tardes a zurdos y zurdas "orgullosos de serlo".

Ha incidido, asimismo, en que el PSOE, durante 147 años, ha estado presente en los momentos más importantes de la historia. Asimismo, ha advertido de que, el próximo 29 de noviembre, en las elecciones generales "elegimos qué queremos ser".

En ese contexto, ha asegurado que el compromiso del PSOE es claro, seguir gobernando para mejorar la vida de la gente. "No podemos aceptar que España retroceda", ha alertado Martínez.

Sobre Gijón, ha destacado que está construida "con orgullo socialista" y la ha definido como ciudad industrial, transformadora y luchadora.

Ha lamentado, eso sí, que en Gijón, con un Gobierno de tres derechas, en apenas tres años se han duplicado el número de personas que duermen en la calle y, frente a ello, ponen una gigante bandera.

Para ella, el problema no va de banderas, va de elegir entre símbolos o decisiones que van a favor de la gente. "No quiero que Gijón se resigne", ha apuntado, a lo que ha destacado que se merece tener un gobierno socialista.