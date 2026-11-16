"Nos jugamos muchísimo", alerta Pumariega, que apela a la responsabilidad individual para hacer real el cambio

La cabeza de lista del PP al Congreso por Asturias, Ángela Pumariega, el secretario general nacional del PP, Miguel Tellado, el presidente del PP Álvaro Queipo, y el diputado regional, Andrés Ruiz, en un acto público en Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PP al Congreso por Asturias, Ángela Pumariega, ha advertido, este lunes, de que es responsabilidad de cada uno, con su voto en las elecciones del próximo día 29, hacer posible el cambio "imprescindible" que el país necesita.

"Nos jugamos muchísimo", ha indicado, durante un acto público en un hotel gijonés, en el que han participado, también, el secretario general nacional del PP, Miguel Tellado, el presidente del PP Álvaro Queipo, y el diputado regional, Andrés Ruiz, ante un aforo de más de 400 personas según los 'populares'. "Lo vamos a lograr entre todos", ha añadido.

Pumariega ha incidido en que nos jugamos el futuro de España como país, frente a que continúe la "parálisis" del Estado, a lo que ha reiterado que el cambio "es necesario, es imprescindible, es vital para España". "Y lo vamos a dar todo para que sea una realidad", ha dejado claro sobre una victoria del PP que da como segura.

Ha recordado, asimismo, el "abandono" de Asturias por parte del Gobierno de España de Pedro Sánchez y la "estafa electoral" de 2023 a todos los gijoneses, en especial a los de la zona Oeste, con la licitación del vial de Jove que tras los comicios anularon.

También se ha referido a la partida reservada para ese vial, casi 300 millones de euros, de la que pese al compromiso del Ministerio en Gijón, "no hemos visto ni un céntimo", ha recalcado. "Es otra estafa, sobre estafa", ha recalcado.

"No han hecho absolutamente nada por Gijón", ha agregado Pumariega, para citar entre otros ejemplos los accesos al puerto de El Musel, el Plan de Vías, la mejora de las Cercanías y la llegada de la Alta Velocidad hasta Gijón, y, en términos generales, tampoco con la vivienda o la política agraria.

Por ello, ha trasladado que con un próximo Gobierno del PP se terminará el abandono, al que sucederá la buena gestión, como también acabará "el maltrato y los engaños". "Todo eso quedará atrás", ha sostenido, a lo que ha reivindicado que el presidente del PP y candidato nacional, Alberto Núñez Feijóo, es "serio, fiable y cumple lo que promete". Con Feijóo, según ella, "la palabra es sagrada".

Sobre él, ha señalado que va a garantizar las pensiones y su revalorización conforme al IPC, al tiempo que ha criticado que el 'sanchismo' "sigue mintiendo y asustando con este tema". Por este motivo, ha instado a los socialistas a dejar "de mentir y engañar a los mayores". Ha lamentado, sobre los socialistas, que tras el accidente mortal de tren de Urda iban a ser más serios, "pero no".

Al PSOE ha recriminado que muchos españoles viven en Ceuta con "miedo" y a otros muchos en el país "les cuesta horrores" llegar a fin de mes o no pueden desarrollar su proyecto vital por falta de vivienda. "Sánchez cada vez que hay que elegir se pone del lado de Marruecos", ha recalcado Pumariega.

ATAQUES CONTRA EL PP

Queipo, en su caso, ha invitado a imaginar un país sin Pedro Sánchez y ha advertido de que lo que se decide el próximo día 29 es qué rumbo se quiere para el país. Ha llamado la atención, también, sobre los socios de Sánchez, a lo que ha recriminado que estos últimos están "amedrentando" a candidatos del PP, como en Guipúzcoa el caso del candidato 'popular' Jon Echevarría. "!Qué vergüenza pactar con esa gente!", ha asegurado.

En clave regional, se ha quejado de la imposición de las zonas tensionadas, mientras que, según Queipo, dos de cada tres euros de política de vivienda quedaron sin invertir. A esto ha sumado el incremento de la lista sanitaria. Incluso, les ha acusado de tratar de "dividir", aunque ha dejado claro que no van a conseguirlo. "Somos mejores", ha destacado, antes de afirmar que es necesario de un cambio de etapa.

Asimismo, ha dado por hecho que si Feijóo sale elegido presidente de España cumplirá, en Gijón, con el vial de Jove, el Plan de Vías y el peaje de Huerna, "bonificándolo hasta hacerlo desaparecer", ha indicado.

Por su lado, Ruiz ha arremetido contra quien promueve la "institucionalización de la mentira" y ha prometido que con un Gobierno del PP habrá España "más unida, más próspera".

Frente a ello, ha recordado el fallido vial de Jove del Ejecutivo central socialista y otros compromisos en infraestructuras 'inclumplidos'. De todo ello es "cómplice necesario", según él, el presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, junto a la cabeza de lista del PSOE asturiano al Congreso de los Diputados, Adriana Lastra.