La cabeza de lista del PP en Asturias al Congreso de los Diputados, Ángela Pumariega, junto al presidente del PP en Asturias, Álvaro Queipo,en el paseo de Begoña, en Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PP en Asturias al Congreso de los Diputados, Ángela Pumariega, ha advertido este viernes que, las del próximo domingo, "son una de las elecciones más importantes de la democracia española".

"Nos jugamos muchísimo", ha remarcado Pumariega, en declaraciones a los medios de comunicación en el paseo de Begoña, acompañada, entre otros, del presidente del PP en Asturias, Álvaro Queipo.

Pumariega, que ha pedido el voto para el PP, ha insistido en la importancia de un cambió, dado que en 2026 "no hay ningún colectivo que esté mejor que en 2018".

Para ella, el PP tiene al mejor candidato, el mejor equipo y el mejor programa electoral para la "reconstrucción nacional" tan importante que necesita para España.

Respecto a la llamada al voto útil hecha desde el PSOE y desde Frente Amplio en Asturias, ha preferido centrarse en que hay una oportunidad de cambiar el Gobierno y de sacar a Sánchez de la Moncloa.

Referente al debate televisivo entre los cabeza de lista de los cuatro partidos más grandes, ha resaltado que después de este ha quedado claro que el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, "tiene las cosas muy claras".

"Ha sido muy propositivo, como ha sido toda esta campaña electoral", ha agregado, a lo que ha incidido en que el PP tiene un programa electoral que está "muy estudiado, muy trabajado" desde el año 2023, además de que tiene experiencia y es una persona "muy rigurosa y sabe lo que es gestionar".

Ha remarcado, en este sentido, que Feijóo viene de 30 años de servicio público y, además, "con una impecable trayectoria profesional", ha resaltado Pumariega. "Desde luego que es el candidato que necesita España", se ha mostrado convencida.

Preguntada sobre su valoración respecto a estos 15 días de campaña electoral, ha señalado que se queda con la ilusión de la gente. "Hemos recibido muchísimo cariño, quizás en otras elecciones no tanto", ha opinado, a lo que ha indicado que la gente se le acerca y le dice que hay que cambiar las cosas y le dan su apoyo, y también les comentan que los van a votar.

"Yo me quedo con esas ganas de cambio, con esa ilusión de la gente", ha reiterado la candidata del PP en Asturias, quien ha remarcado que hay mucha gente que tenía ganas de estas elecciones. "Ya no podemos más los españoles con el Gobierno que tenemos, con Sánchez a la cabeza", ha apuntado.

También ha reivindicado que la campaña electoral que ha hecho el Partido Popular ha sido "muy propositiva, muy positiva y alejada del barro, que es lo que necesitan los españoles, que estemos los políticos centrados en los problemas reales", ha recalcado.

Por contra, ha criticado el Gobierno de Sánchez se ha despreocupado de los problemas de la gente porque lo que ha estado buscando votos y esas alianzas "con incluso los que quieren romper España, para mantenerse en el poder".

Pumariega, al tiempo, ha remarcado que hace falta un Gobierno "estable, riguroso y que sepa gestionar", a lo que ha dejado claro que ese será el que esté liderado por Alberto Núñez Feijóo.

Queipo, por su parte, ha indicado que estamos a dos días de que los españoles, por ende los asturianos, puedan decidir con su voto cuál va a ser el futuro de España, "probablemente para la próxima generación", ha recalcado.

Ha advertido, eso sí, de que escucha con preocupación como algunos partidos políticos están intentando dar la sensación, entiende él que "de forma interesada", de que estas elecciones están ganadas y que incluso al Partido Popular le sobran votos. "Es falso, las elecciones no están ganadas", ha alertado.

"Las elecciones no se ganan hasta que se recuentan los votos el domingo", ha señalado, a lo que ha asegurado que "al Partido Popular no nos sobra ningún voto". Por ello, ha hecho un llamamiento a todos los asturianos que quieren un cambio en España para que concentren su voto en el Partido Popular.

"No sobra ningún voto, no hay ningún escaño en Asturias que esté repartido a día de hoy, que nadie engañe a los asturianos", ha insistido Queipo, quien ha apuntado que eso se decide el domingo con un voto masivo por el cambio y a favor de Feijóo.

Según el presidente asturiano del PP, cualquier otra opción política, siendo legítima por supuesto, lo que puede facilitar es que se disperse el voto, y por tanto, que termine siendo favorecido Sánchez. "No sobra ningún voto, no hay ningún escaño decidido", ha reiterado.

Ha remarcado, al respecto, que si la gente cree que está hecho, si no va a votar o considera que no es necesario que aporte su voto, "estaremos cometiendo el mismo error que cometimos en el año 23", ha apuntado. "Y ya sabemos lo que pasó en España después de ese error", ha apostillado.

Sobre el debate televisivo de los cuatro candidatos, ha destacado que vio a un Feijóo "muy centrado, con el país en la cabeza y, por tanto, rodeado de otros candidatos que probablemente o no iban tan preparados o no tienen la misma altura y capacidad para hacer frente a este reto", ha considerado.

A su juicio, el reto es importante, ya que es reconstruir España y volver a unir a los españoles, así como abandonar las políticas "del fango y de la distracción" para cambiar la gestión. Feijóo, para él, "dio sobradamente la talla para ser presidente de España".

En cuanto a la polémica por la expresión "y usted calladita" de Feijóo a la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, Queipo lo ha enmarcado en la necesidad de "abandonar la política del fango, de la división".

A su modo de ver, la expresión que utilizó Feijóo se entiende "muy bien, que es que efectivamente la izquierda española estuvo callada mientras Pedro Sánchez cometía todas las tropelías al frente de la Moncloa". "Y eso es lo que dijo ayer Alberto Núñez Feijóo y, por supuesto, lo compartimos porque es verdad", ha agregado.

Para el presidente del PP asturiano, el problema es que a la izquierda "les duele escucharlo" y, por tanto, en su opinión, están intentando "tergiversar" las palabras del presidente Feijóo "para que parezca lo que no es", ha recalcado.

Por todo ello, ha insistido en la importancia de votar al PP, frente a algunos partidos que piden el voto útil para el PSOE y al del diputado que era de Sumar en Asturias, que ahora está integrado en Frente Amplio, y que "parece que está en juego". "Si alguien se lo va a quitar, es el Partido Socialista", ha añadido.

Queipo, a este respecto, ha invitado a los votantes de izquierdas a hacer una reflexión interna y que decidan qué es el voto que quieren, en el sentido de si desean premiar a un PSOE que ha hecho lo que ha hecho en este país en estos cuatro años o si dentro de su elección de izquierdas, que él respeta aunque no comparta, "pues quieren que haya otras fuerzas que tengan representación parlamentaria". "Eso también se elige el domingo", ha recalcado.

Y si bien ha dicho que no corresponde al espectro político del PP, ha indicado que la izquierda también tiene un debate importante en estas elecciones, que es elegir si quiere que el PSOE tenga más diputados o que Frente Amplio lo conserve. Con independencia de ello, ha reiterado que quien quiera un cambio debe votar al PP.