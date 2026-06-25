De los 40 grados al granizo: el mapa del vuelco meteorológico que vive Asturias este jueves

La Aemet retira las alertas por calor extremo en el Principado pero activa el aviso amarillo por lluvias intensas en el Suroccidente y todo el litoral occidental

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Archivo - Ola de calor - Álex Zea - Europa Press - Archivo
Europa Press Asturias
Publicado: jueves, 25 junio 2026 10:36
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   OVIEDO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

   La localidad de Panizales, en Amieva, registró este miércoles la temperatura más alta del Principado de Asturias, al alcanzar los 40,3 grados a las 13.40 horas, según el resumen de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Baiña, en Mieres, se quedó a dos décimas de los 40 grados, al registrar 39,8 grados en una jornada marcada por la ola de calor que está afectando a prácticamente toda España. La Aemet retira las alertas por calor extremo en el Principado pero activa el aviso amarillo por lluvias intensas en el Suroccidente y todo el litoral occidental.

   Junto a Panizales y Baiña, los termómetros se quedaron a las puertas de los 40 grados en Oviedo, Piloña y Aller, donde el mercurio osciló entre los 38,8 grados de Oviedo y los 38,3 de Felechosa (Aller).

   A primera hora de este jueves Cabrales registraba 28 grados, mientras que en Panizales (Amieva) y Llanes las temperaturas máximas se encuentran en el entorno de los 25 grados.

   Después de dos jornadas consecutivas con avisos naranjas por altas temperaturas en el suroccidente asturiano, la Cordillera y Picos de Europa y la montaña central y valles mineros, el Principado de Asturias vivirá una bajada generalizada de temperaturas que hace desaparecer dichos avisos. No obstante, el suroccidente estará en aviso amarillo por peligro bajo de lluvias y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo. El aviso se extiende al litoral occidental.

   En cuanto a las temperaturas máximas en la jornada de este miércoles, el municipio de Cangas del Narcea registrará 30 grados, seguido por los 29 grados de Langreo y los 27 de Oviedo. En Gijón se esperan temperaturas de hasta 26 grados mientras que en Avilés el mercurio se quedará en los 25 grados.

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