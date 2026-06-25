De los 40 grados al granizo: el mapa del vuelco meteorológico que vive Asturias este jueves

Archivo - Ola de calor - Álex Zea - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Panizales, en Amieva, registró este miércoles la temperatura más alta del Principado de Asturias, al alcanzar los 40,3 grados a las 13.40 horas, según el resumen de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Baiña, en Mieres, se quedó a dos décimas de los 40 grados, al registrar 39,8 grados en una jornada marcada por la ola de calor que está afectando a prácticamente toda España. La Aemet retira las alertas por calor extremo en el Principado pero activa el aviso amarillo por lluvias intensas en el Suroccidente y todo el litoral occidental.

Junto a Panizales y Baiña, los termómetros se quedaron a las puertas de los 40 grados en Oviedo, Piloña y Aller, donde el mercurio osciló entre los 38,8 grados de Oviedo y los 38,3 de Felechosa (Aller).

A primera hora de este jueves Cabrales registraba 28 grados, mientras que en Panizales (Amieva) y Llanes las temperaturas máximas se encuentran en el entorno de los 25 grados.

Después de dos jornadas consecutivas con avisos naranjas por altas temperaturas en el suroccidente asturiano, la Cordillera y Picos de Europa y la montaña central y valles mineros, el Principado de Asturias vivirá una bajada generalizada de temperaturas que hace desaparecer dichos avisos. No obstante, el suroccidente estará en aviso amarillo por peligro bajo de lluvias y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo. El aviso se extiende al litoral occidental.

En cuanto a las temperaturas máximas en la jornada de este miércoles, el municipio de Cangas del Narcea registrará 30 grados, seguido por los 29 grados de Langreo y los 27 de Oviedo. En Gijón se esperan temperaturas de hasta 26 grados mientras que en Avilés el mercurio se quedará en los 25 grados.