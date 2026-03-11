Archivo - Parque éolico Cordel-Vidural en los concejos asturianos de Navia, Valdés y Villayón. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 41,4% de la producción eléctrica de Asturias en 2025 fue renovable, según los datos ofrecidos este miércoles por Red Eléctrica. Asturias produjo en 2025 un total de 3.277 GWh con renovables, en un año en el que la central térmica de carbón de Aboño II se ha reconvertido en turbina de vapor, una tecnología con menos emisiones de CO2 equivalente.

Estas cifras ya incluyen la aportación del autoconsumo, que en la región ha generado el 7,9% del total de energía. Red Eléctrica ha explicado que la potencia instalada de estas tecnologías asciende a 120 MW.

Estos son algunos de los datos dados a conocer a raíz de la presentación del Informe del sistema eléctrico español 2025 y Las renovables en el sistema eléctrico español 2025, dos documentos que ha presentado hoy en Madrid Red Eléctrica, empresa encargada del transporte y la operación del sistema. Según los documentos presentados por Red Eléctrica, que por primera vez incluyen magnitudes procedentes de las instalaciones de autoconsumo, el ciclo combinado vuelve a ser la primera fuente de generación de Asturias, con una cuota del 23,7% del total.

Le sigue la hidráulica (21,3%), mientras que el carbón, que ha generado un 51,4% menos durante este año al reconvertir en julio la central de Aboño II en turbina de vapor, ha producido el 17% del total en la región. Muy cerca queda la eólica, con el 16,6% de los GWh generados en Asturias, seguida de la citada turbina de vapor (14,2%), la cogeneración (3,4%) y el contingente de otras renovables, responsable del 3%.

Completan la estructura de producción regional la solar fotovoltaica y los residuos no renovables, con cuotas inferiores al 0,6% cada una.

En el Principado de Asturias las renovables ocupan el 42,9% del total de la potencia instada, diez puntos porcentuales superior a la cuota que alcanzó hace una década (2016), que fue del 31,4%. A 31 de diciembre de 2025, Asturias cuenta con una potencia instada de 3.887 MW. El ciclo combinado continúa siendo la tecnología con mayor peso en la estructura de potencia instalada de generación de Asturias y ocupa el 22% del total, seguida por la hidráulica (20,7%) y la eólica (18,1%), que adelanta al carbón, con el 17,7% de los MW instalados.

La potencia instada asturiana se completa con la turbina de vapor (14,5%), el contingente de otras renovables (2,3%), la solar fotovoltaica (1,8%), la cogeneración y los residuos no renovables, dos tecnologías que ocupan el 1,6% y el 1,4% restantes, respectivamente. Por otra parte, en el Principado de Asturias se ha registrado una demanda de 8.506 GWh en el 2025, lo que supone un descenso del 1% respecto al 2024.