El 56% de los trabajadores asturianos ha sido pluriempleado en algún momento de su vida

OVIEDO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de la mitad de los trabajadores en Asturias, un 56%, ha compatibilizado más de un empleo en algún momento de su vida, según un análisis elaborado por Randstad a partir de una encuesta a más de 4.500 profesionales en todo el país. La cifra sitúa a la comunidad en una posición intermedia respecto a la media nacional (58,3%), en un contexto en el que el pluriempleo ha crecido un 43% en la última década en España, según la Encuesta de Población Activa.

En el Principado, el 29% de los trabajadores con más de un empleo asegura hacerlo para cubrir gastos básicos, mientras que otro 29% lo necesita por la falta de estabilidad de su empleo principal. Un 21% de los encuestados afirma compatibilizar varios trabajos para aumentar ingresos, y otro 21% lo hace por vocación o desarrollo personal.

El impacto del pluriempleo en la vida de los trabajadores asturianos es notable: casi el 15% lo relaciona con estrés o fatiga, y un 29% lo considera muy negativo al afectar a su salud o relaciones personales. Sin embargo, un 36% lo percibe de forma positiva por ofrecer ingresos extra y flexibilidad. Aun así, la mayoría coincide en que se trata de una situación no deseada: el 86% reduciría su carga laboral si su empleo principal ofreciera mejores condiciones.

Por sectores, el pluriempleo en Asturias se concentra principalmente en hostelería y turismo (23%) y en comercio y atención al cliente (23%). En cuanto a la modalidad laboral, el 85% de quienes compaginan trabajos lo hace por cuenta ajena, mientras que un 7,5% es autónomo y otro 7,5% combina distintas fuentes de ingresos.

En el conjunto estatal, Baleares (84%), Murcia (63%), Navarra (63%) y Andalucía (60%) se sitúan como las comunidades con mayor incidencia de pluriempleo, mientras que Extremadura (47%) y País Vasco (52%) presentan las tasas más bajas.