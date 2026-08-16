La 69 edición de la Fidma cierra 751.412 visitantes y 230 actos institucionales

Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma) - EUROPA PRESS

OVIEDO 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La 69 edición de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma 2026) concluyó este domingo con un récord de visitantes, que alcanzaron los 751.412, y de actos institucionales, con un total de 230.

Fidma, según sus organizadores, se ha caracterizado en esta edición por la presencia de la historia de Asturias como hilo conductor en varios de sus espacios institucionales.

Así, los pabellones del Principado de Asturias, Sabadell Herrero y Ayuntamiento de Gijón han acercado a los visitantes, respectivamente, al 45 aniversario del Estatuto de Autonomía; la historia del Reino Astur, y la Universidad Laboral de Gijón.

Este año, también ha destacado en la Feria la inauguración de los pabellones de Caja Rural de Asturias y Hunosa, además de la remodelación del de Sabadell Herrero. El gran acontecimiento natural del verano, el eclipse, estuvo presente en Fidna y, muy especialmente en los pabellones de Unicaja y Alimerka. La sostenibilidad ha vuelto a ser protagonista en todo el Recinto Ferial de Asturias Luis Adaro, a través de las diferentes empresas de energía eléctrica y renovables y los vehículos eléctricos e híbridos.

Esta 69 edición de Fidma también ha destacado por la celebración de 230 actos institucionales y otras actividades. Eventos que han abarcando la práctica totalidad de los ámbitos de la sociedad asturiana, como el económico, cultural, político, educativo, social, deportivo, solidario o científico, entre otros, lo que refleja una importante apuesta por el debate, la reflexión y la divulgación.

El viernes 31 de julio tuvo lugar el acto inaugural de la Feria en una multitudinaria celebración a la que asistieron en torno a 650 personas y en el que estuvo representada toda la sociedad asturiana a través de sus principales instituciones, encabezadas por el Gobierno del Principado, el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Gijón.

El balance final de visitantes fue de 751.412 personas, una afluencia ligeramente superior a la edición del año pasado y que supone la mayor de la historia de la Feria. Datos que avalan que sea considerado el mayor acontecimiento económico y comercial del año al servicio de todos los asturianos y una referencia para todas aquellas personas que visitan el Principado.

La Cámara de Comercio de Gijón, en una nota de prensa, considera que la edición que ahora concluye consolida a la Feria como un gran centro de negocios, en el que, además de las ventas directas, se producen encuentros y contactos de carácter empresarial, que posteriormente se transforman en proyectos.