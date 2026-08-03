Abierta la convocatoria de la primera edición de Cine d'Asturies en Abycine Lanza

Cartel de la convocatoria - GOBIERNO DE ASTURIAS
OVIEDO 3 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Gobierno asturiano ha abierto la convocatoria de la primera edición de Cine d'Asturies en Abycine Lanza, orientada a impulsar proyectos audiovisuales gestados y producidos en el Principado. La convocatoria se promueve a través de la Asturias Paraíso Natural Film Commission.
El objetivo de esta iniciativa es facilitar que proyectos de la comunidad puedan presentarse ante productores, financiadores, distribuidores, programadores y otros profesionales de la industria que participan en Abycine Lanza, dentro del festival de cine de Albacete, para favorecer oportunidades de financiación, coproducción, distribución e internacionalización.
Las bases establecen la selección de un largometraje y un cortometraje. En el primer caso, podrán concurrir proyectos de ficción o no ficción en fase de desarrollo o work in progress, mientras que los cortos sí deberán encontrarse en fase de desarrollo. Los proyectos deberán partir de profesionales o empresas productoras radicadas en Asturias o mantener una vinculación acreditada con la comunidad.
Las personas o compañías que impulsan los proyectos seleccionados participarán como invitadas en Abycine Lanza, donde podrán presentar sus trabajos, mantener reuniones profesionales y acceder a todas las actividades del festival.
Las solicitudes podrán presentarse hasta el 16 de agosto mediante el formulario habilitado por la organización, acompañado de la documentación requerida para cada modalidad, según ha informado el Gobierno asturiano.