Abierta la convocatoria del programa de movilidad académica Paulo Freire Plus 2026 para doctorado

OVIEDO, 17 (EUROPA PRESS)

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), en colaboración con el Gobierno de Asturias, ha abierto la convocatoria del programa de movilidad académica Paulo Freire Plus 2026. Esta iniciativa ofrece tres plazas para que profesorado universitario o personal investigador menor de 45 años, descendiente de personas asturianas hasta segundo grado de consanguinidad (nietos y nietas), realicen sus estudios de doctorado en la Universidad de Oviedo.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 30 de junio. El programa, que nace del convenio suscrito entre el Principado, la institución académica y la OEI, busca reforzar la cooperación con Iberoamérica, estrechar los vínculos con la emigración asturiana y favorecer la atracción y el retorno de talento investigador al Principado.

Las ayudas, con una duración de cuatro años, se dirigen a candidatos que deseen desarrollar su tesis doctoral en ámbitos estratégicos para Asturias, ligados al bienestar social y al desarrollo económico sostenible. Entre las áreas prioritarias figuran la salud, la transición energética y digital, la innovación aplicada al sector primario (ganadería y pesca) y la promoción y gestión del turismo rural sostenible.

La vicepresidenta del Gobierno de Asturias, Gimena Llamedo, destaca que esta convocatoria "consolida una línea de trabajo estratégica, basada en la cooperación internacional, la conexión con la emigración y la apuesta por el conocimiento como motor de desarrollo". "Atraer talento investigador con raíces asturianas es una forma de fortalecer nuestra universidad, dinamizar sectores estratégicos y proyectar Asturias en el ámbito iberoamericano", ha agregado.

Para la puesta en marcha del programa, el Ejecutivo autonómico, a través de la Dirección General de Emigración y Políticas de Retorno, aporta 15.000 euros, mientras la OEI contribuye con 25.000 procedentes del Premio Princesa de Asturias. Por su parte, la Universidad de Oviedo ofrece a cada persona beneficiaria una plaza en la residencia universitaria de Mieres del Camín, en régimen de alojamiento y desayuno. Este esfuerzo compartido reafirma el compromiso de las tres instituciones con la cooperación académica internacional y el impulso del talento con raíces asturianas.