La Academia de la Guardia Civil de Úbeda (Jaén) reabre para formación de suboficiales tras más de 30 años sin actividad

Archivo - Autoridades y mandos de la Guardia Civil en una reciente visita a la academia de Úbeda. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

JAÉN 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Academia de la Guardia Civil de Úbeda (Jaén) ha reabierto sus puertas este lunes para la formación de 150 agentes del XLVII Curso de Formación para la incorporación a la Escala de Suboficiales. De este modo, más de tres décadas después de su cierre, la actividad regresa al centro, que ha sido objeto de rehabilitación con este fin.

Los efectivos ya se han incorporado y permanecerán en las instalaciones hasta el próximo mes de junio, según ha informado en una nota el subdelegado del Gobierno de España, Manuel Fernández.

Al respecto, ha mostrado su satisfacción por este inicio de la actividad "con el que se cumple el compromiso del Gobierno de España con la reactivación de la Academia de la Guardia Civil de Úbeda", que, en el caso de la formación de los suboficiales, compartirá sede con la que el Instituto Armando tiene en El Escorial.

Fernández también ha valorado que la llegada de estos nuevos agentes a la ciudad y la actividad de la propia academia "supondrá un impacto económico del que se beneficiará la ciudad" Patrimonio de la Humanidad.

En este sentido, se ha referido a la rehabilitación impulsada por el Ministerio del Interior para la puesta en marcha del centro. "Estas actuaciones han contado con una inversión inicial de 750.000 euros y han permitido la reincorporación del centro al sistema de formación del Instituto Armado tras más de tres décadas sin actividad", ha explicado.

Los trabajos de esta primera fase se han centrado en la modernización funcional, energética y normativa de las infraestructuras existentes, con el objetivo de adaptarlas a las necesidades actuales y futuras de la institución.

"El compromiso del Gobierno de España con esta infraestructura es firme, al tratarse de un proyecto clave para la formación de suboficiales de la Guardia Civil", ha apostillado.

Las intervenciones realizadas han reforzado las condiciones de seguridad, optimizado el rendimiento energético y actualizado la operatividad de la academia, "dejándola en disposición de acoger una actividad formativa intensiva y adaptable, con una capacidad inicial para 440 personas y previsión de ampliación futura".

PRIMER PASO

"Esta intervención, orientada a prolongar la vida útil de los edificios, reforzar los criterios de sostenibilidad y dotar a la Academia de la Guardia Civil de Úbeda de unas instalaciones acordes con las actuales exigencias formativas, operativas y medioambientales, constituye el primer paso de un plan más amplio de recuperación de la academia", ha precisado.

Asimismo, el subdelegado ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Úbeda y de la Diputación de Jaén para hacer posible la puesta en marcha de esta infraestructura, "históricamente demandada por la ciudad". En este punto, ha aludido al proyecto de intervención en la fachada histórica de la Academia que acometerá la Administración Provincia con un proyecto que supone la inversión de otros 700.000 euros.

Por otra parte, ha destacado que "el Gobierno de España mantiene desde hace años una apuesta sostenida por reforzar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". Un compromiso que se traduce en convocatorias sucesivas de empleo público "destinadas a recuperar, ampliar y consolidar las plantillas, alcanzando cifras sin precedentes en la etapa democrática". Como muestra de ello, la última oferta aprobada se compone de 6.032 plazas, de las que 3.118 corresponden a la Guardia Civil.

"Estos datos han permitido impulsar una convocatoria sin precedentes de 400 plazas de suboficiales, una parte de las cuales se formará en la Academia de Úbeda", ha manifestado el subdelegado.

Fernández ha incidido en que "esta circunstancia tendrá también un efecto positivo sobre el municipio", ya que el alumnado accede a la formación en condición de funcionario y en régimen externo. De este modo, "residirá fuera del recinto, lo que supondrá un incremento de la actividad económica vinculada al alquiler de viviendas, la hostelería y el ocio".