Abierto el plazo para presentar candidaturas a los III Galardones HAZ+

Cartel de lo premios. - PRINCIPADO

OVIEDO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar junto con la Mesa del Tercer Sector, han abierto este viernes el plazo de presentación de candidaturas para la III edición de los Galardones HAZ+, una iniciativa destinada a reconocer públicamente a personas, entidades, equipos y proyectos que destaquen por su contribución a los derechos sociales y a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.

El plazo para la presentación de propuestas permanecerá abierto hasta el 1 de junio de 2026. Las candidaturas deberán formalizarse a través del formulario habilitado en la página web www.tercersectorasturias.es

Los premios HAZ+ ponen el foco en iniciativas capaces de generar cambios positivos y tangibles en la sociedad, valorando especialmente aquellas que promuevan la inclusión social, el desarrollo del medio rural, la sostenibilidad, la innovación y la participación comunitaria.

Como principal novedad de esta tercera edición, se incorpora una nueva categoría: el galardón a la Trayectoria en los Servicios Sociales, de carácter individual, que busca reconocer la labor continuada y significativa de personas que hayan realizado una aportación relevante al desarrollo y fortalecimiento de los servicios sociales en Asturias.

Las candidaturas pueden optar a los premios en seis categorías: Trabajo en comunidad, Participación social, Innovación en el Medio Rural, Sostenibilidad, Innovación Pública y Trayectoria en los servicios sociales. Cada candidatura deberá ir acompañada de un texto explicativo con una extensión máxima de 1.000 palabras, en el que se indique la categoría correspondiente y se justifique la propuesta conforme a criterios como la relevancia y necesidad, el impacto, la sostenibilidad, la innovación, la transferencia, la participación y el trabajo en red.

La ceremonia de entrega de galardones tendrá lugar el 8 de octubre de 2026, en la Sala de Cámara del Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, coincidiendo con la conmemoración del Día del Tercer Sector.

Con esta convocatoria, la consejería y el tercer sector quieren poner en valor el trabajo de quienes, desde distintos ámbitos, impulsan una Asturias "más inclusiva, cohesionada y solidaria", reconociendo su compromiso con la transformación social y el bienestar colectivo.

En la segunda edición de los premios fueron galardonados el Grupo Local de Inmigración de Avilés, las asociaciones Fraternidad, El Prial, Adeipa y la Comunidad Foral de Navarra.