Abierto el plazo para presentar candidaturas a los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Asturias 2025

Archivo - ONCE, QUIOSCO, CUPÓN - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Territorial de la ONCE en el Principado de Asturias ha abierto este lunes el plazo de presentación de candidaturas a los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Principado de Asturias 2025, la máxima distinción autonómica que concede la organización para reconocer la labor solidaria de personas y entidades.

Las candidaturas podrán presentarse hasta el próximo 20 de octubre por cualquier persona física o jurídica, de forma pública y abierta, mediante correo electrónico a la dirección ctasturias@once.es o por vía postal a la sede del Consejo Territorial de la ONCE en Asturias, en Oviedo.

Los galardones contemplan cinco categorías: institución, organización o entidad que haya destacado por su sensibilidad social; programa, artículo o proyecto de comunicación con impacto en temas sociales; persona física con trayectoria solidaria en el ámbito autonómico; empresa, preferentemente de economía social, que promueva la inclusión laboral; y administración pública que impulse proyectos en accesibilidad, inclusión o prevención de la discapacidad.

El jurado está compuesto por Marta del Arco Fernández, consejera de Derechos Sociales y Bienestar; Bárbara Alonso Peri, presidenta de la Asociación de la Prensa de Oviedo; Víctor García Ordás, presidente de la Mesa del Tercer Sector; Marta Malgor Vázquez, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Asturias; Yobanka Cuervo Álvarez, delegada territorial de la ONCE; y Bárbara Palau Vidal, consejera general de la ONCE.

El fallo del jurado se conocerá el próximo 4 de noviembre, y la entrega de los premios tendrá lugar el 10 de diciembre en una gala en el Teatro Filarmónica de Oviedo, a las 19.00 horas.