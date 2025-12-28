Abierto el plazo para solicitar autorización de mercados de venta ambulante en Gijón para 2026

Rastro de Gijón. - AYTO. DE GIJÓN

OVIEDO, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón ha abierto el plazo para la presentación de solicitudes de autorización para la instalación de mercados de venta ambulante ocasionales correspondientes al año 2026. El periodo estará vigente hasta el 1 de marzo de 2026.

Las solicitudes se podrán presentar a través del Registro General en la Sede Electrónica o mediante el registro de otras Administraciones Públicas dirigido al Ayuntamiento, por el representante de la Asociación, Entidad u Organización habilitada del mercado correspondiente. Se deberá utilizar el modelo municipal de propósito general y acompañar la documentación requerida, que incluye el título de representación, la declaración responsable debidamente suscrita y, en su caso, la orden de domiciliación bancaria.

Los mercados a autorizar corresponden a los denominados en la Instrucción 4/2016 (artículo 9), grupos B, y para parques públicos. Las solicitudes serán examinadas por una Comisión de Valoración, que determinará cuáles mercados podrán obtener autorización en función de los límites establecidos en la citada instrucción. La valoración se realizará teniendo en cuenta criterios como diseño, singularidad, originalidad, aportación de dinamismo y divulgación de la ciudad de Gijón, así como la seguridad y la calidad de los productos que se ofrezcan.

Asimismo, se ha abierto el plazo de solicitudes para participar en el sorteo de puestos vacantes de venta ambulante en el Rastro Dominical de la ciudad.