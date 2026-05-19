Abierto el plazo para solicitar las ayudas al empleo autónomo en Asturias para altas registradas durante 2025

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OVIEDO, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) ha publicado este martes el extracto de la Resolución de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo por la que se aprueba la convocatoria de Ayudas al Fomento del Empleo Autónomo. Esta línea de subvenciones cuenta con un presupuesto inicial autorizado de 2,5 millones de euros, al que se podrá sumar una cuantía adicional de un millón de euros condicionada a la disponibilidad de crédito, lo que eleva el montante potencial total hasta los 3,5 millones de euros.

El objetivo de estas ayudas es, según el Principado, favorecer la creación de empleo por cuenta propia en la comunidad autónoma, promocionando la incorporación de personas desempleadas e inscritas como demandantes de empleo no ocupados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA) o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar (REMAR).

Podrán beneficiarse de estas subvenciones aquellos trabajadores autónomos que hayan causado alta en la Seguridad Social entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2025. Como requisito principal, deberán desarrollar su actividad en el Principado de Asturias por un período mínimo de dos años, además de cumplir el resto de exigencias fijadas en las bases reguladoras.

La resolución determina que el importe de la subvención será fijo, con un límite máximo de 7.200 euros por beneficiario. En esta convocatoria, y en consonancia con la Ley de Impulso Demográfico y el Decreto de zonificación vigente, las cuantías se estructuran en cuatro tramos según el domicilio fiscal del autónomo: Concejos demográficamente dinámicos (3.400 euros), concejos demográficamente inestables (3.800 euros), concejos en crisis demográfica (4.200 euros) y concejos en riesgo de despoblamiento (4.600 euros).

La Consejería contempla que, si el crédito presupuestario disponible no resultara suficiente para cubrir el importe máximo de todas las solicitudes que cumplan los requisitos, se procederá al prorrateo del importe global entre los beneficiarios.

PLAZO Y TRAMITACIÓN

El plazo para la presentación de las solicitudes será de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este extracto en el BOPA.

Los interesados deberán tramitar sus peticiones a través de la sede electrónica del Principado de Asturias utilizando el código de procedimiento.