Abierto el plazo para solicitar las ayudas del Principado a jóvenes para obtener los permisos de conducir B, C y D

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OVIEDO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos ha abierto una nueva convocatoria de ayudas para facilitar a jóvenes asturianos inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil la obtención de los permisos de conducción de las clases B, C y D.

Podrán optar a estas ayudas las personas empadronadas en cualquier concejo asturiano desde, al menos, un año antes de la publicación de la convocatoria y que estuvieran inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil en esa misma fecha.

Como novedad, serán subvencionables los permisos de conducción obtenidos entre el 15 de julio de 2025 y el 3 de septiembre de 2026. No podrán acogerse a estas ayudas los permisos expedidos fuera de ese periodo ni aquellos que ya hubieran recibido subvención en convocatorias anteriores, salvo en los casos de renuncia o reintegro de la ayuda.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto durante 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).

La tramitación se realizará exclusivamente por vía electrónica a través de la sede electrónica del Principado, mediante el procedimiento AYUD0463T01. Junto con la solicitud será necesario aportar la documentación justificativa del gasto y del pago, así como el fichero de acreedores con los datos bancarios para el abono de la subvención.

La línea de subvenciones, publicada este viernes en el BOPA, cuenta con una dotación de 200.000 euros, 50.000 más que en la edición anterior. El director general de Juventud, Francisco de Asís Fernández, ha explicado que el incremento presupuestario permitirá atender a un mayor número de solicitantes después de que en la convocatoria de 2025 un total de 114 jóvenes que cumplían todos los requisitos quedaran fuera por agotamiento del crédito disponible.

Durante el pasado año se concedieron ayudas a 303 personas por un importe global de 149.446,50 euros. Las subvenciones mantienen las mismas cuantías en función del tipo de permiso: 400 euros para los carnés de clase B, destinados a turismos y vehículos ligeros; 1.000 euros para los de clase C, correspondientes a camiones; y 1.500 euros para los de clase D, dirigidos a la conducción de autobuses.

La convocatoria incluye los permisos B y B+E; C, C1, C+E y C1+E; y D, D1, D+E y D1+E. Quedan excluidos los permisos de motocicletas y ciclomotores.

INFORMACIÓN Y APOYO

El Instituto Asturiano de la Juventud pondrá a disposición de las personas interesadas distintos canales de información y asistencia para facilitar la presentación de solicitudes. Entre ellos figura un vídeo tutorial que se difundirá a través de la web del Principado y de las redes sociales de Mocedastur.

Además, se ofrecerá atención presencial en la sede del Instituto Asturiano de la Juventud, ubicada en la calle Leopoldo Calvo Sotelo, número 5, de Oviedo, de lunes a viernes entre las 9.00 y las 14.00 horas.

Las consultas también podrán realizarse a través del correo electrónico CRIDJ@asturias.org, del teléfono 985 10 83 57, de la Red de Oficinas Jóvenes Municipales y del Servicio de Atención Ciudadana 012.