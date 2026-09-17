El abogado de tres de los detenidos por la agresión de San Mateo dice que lo ocurrido fue "una situación desafortunada"

Caseta de San Mateo, en Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El abogado de tres de los jovenes detenidos por la agresión sufrida por dos militantes de AMA, Rubén Rosón y Jorge Fernández, el pasado jueves en las fiestas de San Mateo, Alejandro Álvarez-Buylla, ha manifestado esta mañana en declaraciones a la Televisión del Principado de Asturias, TPA, que lo ocurrido "fue una situación desafortunada, que se produce por dos partes que discuten, se increpan y que es producto también de la noche y del alcohol".

Los jovenes, cinco de ellos porque el sexto se encuentra en Italia de Erasmus, han pasado a primera hora de la mañana a disposición judicial del juzgado de instrucción número 3 de Oviedo, donde se encuentran prestando declaración, después de que este miércoles se hayan acogido a su derecho a no declarar en la Comisaría de Policía tras ser detenidos.

Según ha manifestado el letrado de tres de ellos --uno precisamente el que se encuentra en Italia-- los jóvenes niegan que lo ocurrido fuese tuviese "motivación política y que hayan profesrido expresiones tipo 'maricón' o 'arriba España' como aseguran los agredidos en su denuncia.

"Nosotros defendemos que todo el problema no se inicia por una motivación política, ni porque ellos tengan una ideología determinada y han querido atacar a la otra parte por su ideología. Es más entre estos chavales hay gente de ideología de otra o a gente que realmente la política ni siquiera le importa", ha indicado el letrado que ha asegurado que intentarán acreditar que no concurre ningún delito de odio, para "poder defender esa situación pública y social de los chavales, que son gente joven que vienen de buena familia", según las declaraciones a TPA recogidas por Europa Press.

Álvarez-Buylla ha añadido que cuando habla de "buena familia" se refiere a que "no tienen ningún tipo de problema ni económico, ni social, ni nada de eso" y ha negado "cualquier tipo de influencia por parte de la familia para retrasar nada".

También ha negado que sus defendidos estén vinculados a grupos ultras de fútbol, como se ha indicado en algunos medios de comunicación. "Por lo que conozco a estos chavales ninguno tiene ningún tipo de afiliación ni con ningún partido político ni con ningún grupo ultra. Simplemente alguno es más o menos aficionado al Real Oviedo, y eso no tiene que decir que sea usted ni un ultra, ni un fascista, ni un homófobo", ha dicho el letrado ante las preguntas de la periodista de TPA.

Respecto al video que ha trascendido de la agresión, en la que se ve a alguno de los detenidos dando patadas en la cabeza a Jorge Fernández mientras se encuentra en el suelo, el abogado ha indicado que "ese video sólo refleja la mitad de la situación que se dio".

Los detenidos tienen edades comprendidas entre los 20 y los 30 años y según el letrado "aunque es cierto que no fueron al día siguiente a entregarse, en cuanto recibieron la llamada de la comisaria se presentaron voluntariamente cada uno con su abogado", por lo que ha defendido una "total colaboración con la investigación".

Ahora pueden darse dos situaciones: o bien que se les tome declaración como investigados, se incoen unas diligencias previas y se desarrolle una instrucción normal o que el fiscal considere que no necesita más prueba de que la que ya existe y por lo tanto se pueda tramitar como juicio de rápido.

Ha añadido que pedirá la absolución para sus defendidos o en su caso, "viendo las pruebas que se pueden practicar y las que existen y en todo caso pues podríamos pedir una petición subsidiaria de algún delito".

Fue este miércoles cuando la Policía Nacional informó que agentes de la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía había detneido a cinco personas, todas ellas mayores de edad, e identificado a otra que está pendiente de localización y detención, en relación con la agresión sufrida por los militantes de sociación Asamblea Moza d'Asturies (AMA), Rubén Rosón y Jorge Fernández, en la madrugada del pasado jueves al viernes durante las fiestas de San Mateo, en Oviedo.

Los dos militantes fueron agredidos por un grupo de ocho jóvenes cuando trabajaban en su caseta de las fiestas de San Mateo. Según el relato de los agredidos, los jóvenes violentos vandalizaron su caseta situada en la Catedral, intentaron arrancar un faldón arcoíris y les agredieron "brutalmente".

Afirman que los agresores gritaban consigas racistas y xenófobas mientras vandalizaban la caseta del colectivo y tras la agresión se marcharon corriendo gritando 'Arriba España'. Los agredidos fueron trasladados al HUCA donde, tras realizar escáner y uno de ellos recibir puntos de sutura, fueron dados de alta.