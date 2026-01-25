Se abre el plazo para inscribirse en lo talleres con motivo del Día de la Mujer

Eva Iglesias - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Educación, Juventud e Igualdad de Siero, Eva Iglesias, ha anunciado la apertura del periodo de inscripción a partir de este lunes 26 de enero, de los talleres organizados con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que tiene lugar el día 11 de febrero.

Los talleres se desarrollarán del 5 al 11 de febrero, en horario de 17.00 a 18.15 horas, en distintas localidades del concejo, según han informado desde el Ayuntamiento de Avilés.

Se trata de una serie de talleres divulgativos impartidos por la Científica Quimi, bajo el título '¡Alerta Siero!: Nieve de colores', dirigidos a público infantil y juvenil, con edades comprendidas entre los 4 y los 14 años. Cada taller contará con un máximo de 20 participantes.