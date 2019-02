Absuelta la mujer que atropelló a un niño de 9 años en bicicleta en el Franco

Publicado 21/02/2019 13:06:46 CET

AVILÉS, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La mujer asturiana, que responde a las iniciales de A.I.G., ha sido absuelta por el juez del Juzgado de lo Penal número 2 de Avilés del delito de lesiones imprudentes que se le había imputado pro la Fiscalía y la acusación particular tras arrollar a un niño de 9 años que iba en bicicleta dando una tasa de alcoholemia de 0,15 miligramos en aire espirado y positivo en consumo de cannabis en el Franco.

El ministerio Fiscal pedían una pena de multa de 3.600 euros y tres años de privación de derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores, mientras que la acusación particular elevaba la petición de retirada de carné a seis años. Según ha recogido la sentencia a la que ha tenido Europa Press, el juez ha absuelto a la acusada de todos los cargos que se le imputaban al concluir que la acusada no pudo evitar el choque con el niño que atravesó la carretera con su bicicleta.

Además, según la sentencia, la tasa de alcohol no ha influido en el desarrollo del accidente, y la misma no es constitutiva de delito. El juez también ha dado verosimilitud a la versión de la conductora. "Me saltó de repente un niño en bici por la derecha y se estampó contra mi coche, sin que pudiera frenar", señaló la mujer en el juicio.

Los hechos ocurrieron en 2017 cuando la mujer conducía un Ford Fiesta por una carretera con límite a 50 kilómetros por hora, aproximadamente a las ocho de la tarde al llegar a la explanada frente al supermercado, en ese momento arrolló a un menor de 9 años que iba en bicicleta.

A consecuencia del accidente el niño se golpeó con el vehículo y con el suelo, sufriendo un traumatismo cráneo encefálico grave, fractura de clavícula, fractura de la escama del hueso temporal izquierdo y desgarro del cartílago auricular, heridas que curaron tras tratamiento médico-quirúrgico a los 133 días y que han sido indemnizadas con 9.000 euros por la compañía aseguradora de la acusada.

En el juicio la mujer reconoció que había consumido alcohol y cannabis. "Me tomé dos vinos al mediodía y me fumé un porro de marihuana la noche anterior, por lo que estaba perfectamente para coger el coche", zanjó la mujer en el juicio. La sentencia es firme porque la acusación particular no la va a recurrir.