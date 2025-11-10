Un accidente corta la A-66 en Llanera y provoca retenciones que afectan también a la A-8

OVIEDO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un accidente de tráfico ocurrido a las 15.00 horas de este lunes en el kilómetro 13 de la A-66, en sentido León, mantiene cortada la circulación en el entorno de Llanera (Asturias) y está provocando retenciones de más de cuatro kilómetros, según ha informado la Guardia Civil de Tráfico en su cuenta de X.

En el siniestro se han visto implicados un turismo y un camión. Por el momento, se desconocen datos sobre posibles heridos, según informan fuentes de la Guardia Civil. El tráfico permanece intransitable en sentido Oviedo y las retenciones alcanzan también la A-8, según las mismas fuentes.

En el lugar del siniestro se encuentran varias patrullas de la Guardia Civil de Tráfico y un equipo de la Unidad de Investigación de Siniestros Viales (UNIS), que trabaja para esclarecer las causas del accidente y coordinar las labores de auxilio y regulación del tráfico.