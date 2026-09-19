Accidente sin heridos en El Musel: una grúa choca con un barco en la terminal de graneles de EBHI

Accidente de la grúa en El Musel - LCT

OVIEDO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicatu Asturianu La Clase Trabayadora (LCT) ha denunciado este sábado el choque de la grúa pórtico DC1 del puerto de El Musel contra el puente de un buque en la terminal de descarga de granales del Puerto. Aunque no se han producido daños personales, el sindicato asegura que este incidente provocará que el pórtico quede inutilizado "varios días" generando "cuantiosas pérdidas".

En un comunicado, LCT ha explicado que este episodio no es nuevo y era "perfectamente evitable". A su juicio, es la empresa responsable EBHI la que ha provocado el incidente por su "negligencia reiterada". "No hablamos de una sospecha ni de una interpretación interesada, sino de un hecho documentado y publicado: la empresa fue advertida de un riesgo señalado con nombre y apellidos hace más de tres años, y decidió no actuar", han asegurado.

En este sentido, han recordado que en mayo de 2023 la cabina de la misma grúa se empotró contra el radar del buque Star Zulu, un suceso tras el cual urgieron por escrito a restituir un sensor de proximidad que la compañía había retirado. Asimismo, han criticado que se mantenga un método de prevención que consideran ineficaz.

Según el sindicato, el operario que ha protagonizado el accidente de hoy llevaba ocho días consecutivos trabajando. Tras completar su ciclo habitual de seis días, salió de su turno el pasado 16 de septiembre a las 22:00 horas. "Apenas ocho horas después, a las 6:00 del día siguiente, se reincorporó al turno de mañana -un descanso muy inferior a las 12 horas mínimas entre jornadas que exige el artículo 34.3 del Estatuto de los Trabajadores- y ha encadenado dos días más doblando turno, ante la falta de personal que esta misma sección sindical lleva tiempo denunciando", relatan.

LCT indica que corresponderá a la investigación determinarlo con certeza, pero la sección sindical considera que "la fatiga acumulada tras ocho jornadas seguidas pudo influir en el accidente". Además indican que el hecho de que hoy no se tengan que lamentar daños personales "es pura casualidad" y no "el resultado de ninguna medida tomada por la empresa".

Ante esta situación, la Sección Sindical de LCT ha exigido la "depuración inmediata de responsabilidades" por la "desidia mantenida durante tres años". Piden además la instalación de un sistema anticolisión homologado en todas las grúas pórtico de la terminal y la realización de una auditoría externa e independiente de seguridad laboral. Del mismo modo, han reclamado el cumplimiento estricto de los descansos mínimos entre jornadas.