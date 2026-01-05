Accidente mortal en Morcín: Hallan a un vecino fallecido en la senda de La Foz

La Foz de Morcín, lugar del accidente - EPDATA

OVIEDO, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, vecino de Morcín, ha fallecido este domingo tras caer por un talud cuando paseaba por la senda que discurre entre La Foz y Les Maces, en Morcín. Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), junto al Jefe de la Zona Centro, localizaron al hombre a medianoche.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso de la familia del afectado a las 21.52 horas de este domingo. En la llamada se explicó que, como solía hacer, había salido a pasear por la senda que discurre de La Foz a Les Maces y no había regresado.

El SEPA movilizó al Jefe de Bomberos de la Zona Centro, a efectivos de los parques de Mieres, Proaza y La Morgal, al Grupo de Rescate, a la Unidad Canina y a la Unidad de Drones.

Una vez en la zona, se comenzó la búsqueda y a las 23.56 horas se informó que se había localizado al afectado, que había sufrido una caída por un talud. De inmediato se iniciaron las maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), hasta la llegada del equipo sanitario de la UVI Móvil de Oviedo activada por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).

Finalmente nada se pudo hacer y el afectado, que presentaba un traumatismo craneoencefálico, resultó fallecido. La sala del 112 del SEPA también informó a la Guardia Civil y al SAMU.