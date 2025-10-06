Accidente en Las Regueras: Cuatro personas heridas, una en estado grave, tras caer por un desnivel de 30 metros

Accidente en la AS-371, a la altura del punto kilométrico 78, en Gallegos (Las Regueras). - SEPA

OVIEDO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas este lunes, una de carácter grave y tres leves, tras sufrir un accidente en la carretera AS-371, a la altura del punto kilométrico 78, en la localidad de Gallegos, en Las Regueras. El vehículo en el que viajaban se salió de la vía y cayó por un desnivel de aproximadamente 30 metros, aunque las circunstancias del siniestro aún se desconocen.

Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), todos los heridos fueron trasladados al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en Oviedo. El herido de mayor gravedad es un hombre que fue evacuado por el equipo médico de la UVI-móvil de Oviedo, con pronóstico grave, a la espera de nuevas pruebas y valoración médica. Los otros tres heridos, con lesiones leves, fueron evacuados en una ambulancia de soporte vital básico y en una convencional.

En el lugar del accidente también se desplazaron el equipo de Atención Primaria de La Eria y el Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, que contó con el apoyo de un helicóptero del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

Los bomberos del SEPA, con base en el parque de La Morgal, llegaron al lugar y confirmaron que todos los ocupantes habían sido evacuados del vehículo. Tras estabilizar al herido más grave, este fue inmovilizado y evacuado mediante una camilla nido, en una operación que requirió el uso de la tabla de rescate.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 17.34 horas, informando de que un vehículo había caído por un desnivel de más de 20 metros. La Sala 112 movilizó inmediatamente a los bomberos de La Morgal y al Grupo de Rescate con helicóptero, además de coordinar la intervención del SAMU.

Los bomberos y el equipo de rescate completaron las tareas de seguridad y evacuación a las 18.36 horas, tras lo cual regresaron a sus bases.

La Guardia Civil de Tráfico y los responsables del mantenimiento de la vía fueron informados del suceso.