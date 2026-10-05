Los accidentes de tráfico se elevan a 49 en Asturias durante el fin de semana, con 17 heridos leves

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OVIEDO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este fin de semana se han registrado un total de 49 siniestros viales en Asturias, entre el viernes 2 y el domingo 4 de octubre, con 17 personas heridas leves y dos accidentes pendientes de valoración, según los datos facilitados por la Guardia Civil.

El viernes día 2 se contabilizaron 14 accidentes, tres de ellos con heridos leves, mientras que otros dos estaban pendientes de valoración. El sábado día 3 se registraron 13 siniestros, con dos heridos leves.

El domingo día 4 fue la jornada con mayor número de accidentes, con un total de 22, que dejaron 12 heridos leves.