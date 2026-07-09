Acepta 5 años de cárcel por intentar matar a su pareja en Gijón tras saltarse la orden de alejamiento

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OVIEDO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un procesado por intentar matar a su pareja, con la que convivía en Gijón a pesar de tenerlo prohibido por sentencia judicial, ha reconocido este jueves los hechos que le atribuían la Fiscalía del Principado de Asturias y la acusación particular y ha aceptado 5 años y medio de prisión y la realización de trabajos en beneficio de la comunidad.

Según ha informado el Ministerio Fiscal en nota de prensa, el procesado reanudó la convivencia con su pareja sentimental en octubre de 2024 en Gijón, a pesar de que tenía vigente una condena de prohibición de acercarse a menos de 500 metros a la mujer, a su domicilio y lugar de trabajo, y de comunicarse con ella por cualquier medio. La pena debía ser cumplida desde agosto de 2024 hasta diciembre de 2025.

El 16 de junio de 2025, sobre las siete de la tarde, el procesado la agredió y la insultó. A continuación, sobre las once de la noche, con ánimo de acabar con su vida, se dirigió a la cocina, donde cogió un cuchillo de unos 17 centímetros de hoja e intentó clavárselo en el pecho en varias ocasiones, aunque la mujer logró esquivarlo. No obstante, la agarró por el cuello y le lanzó varias cuchilladas más, esta vez a la zona lumbar, que la mujer logró repeler de nuevo.

A pesar de ello, una vez más, mientras la insultaba y la amenazaba de muerte, volvió a atacarla, alcanzándole en el muslo izquierdo en dos ocasiones. El procesado, al percatarse de la sangre, se quedó inmóvil, consiguiendo la mujer llegar hasta un centro de salud, desde donde la derivaron al hospital.

Los hechos fueron considerados constitutivos de un delito de quebrantamiento de condena, de dos delitos de lesiones en el ámbito familiar y de un delito de homicidio en grado de tentativa. Concurre en el procesado la circunstancia agravante de parentesco, así como la de desprecio de género respecto del delito de tentativa de homicidio, y la agravante de reincidencia respecto del delito de lesiones en el ámbito familiar. Concurren además las atenuantes de reparación del daño (consignó 9.000 euros antes de la vista oral) y la analógica de toxicomanía.