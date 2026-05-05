Acepta dos años de cárcel una administradora de fincas en Oviedo por quedarse con 138.000 euros de una comunidad

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OVIEDO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La administradora de una comunidad de propietarios de Oviedo ha aceptado este martes una condena de dos años de prisión tras reconocer que se apropió de casi 138.000 euros de los fondos de los vecinos entre los años 2017 y 2022. La acusada admitió los hechos durante la vista oral celebrada en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias.

Según el escrito de la Fiscalía del Principado, la mujer ejerció como administradora de una comunidad situada en la calle Cardenal Cienfuegos de la capital asturiana desde marzo de 2012 hasta febrero de 2022. En el ejercicio de sus funciones, con firma suplente del presidente y vicepresidente de la comunidad podía realizar pagos y trámites de gestión bancaria y control del estado de cuentas, además de encargarse de la custodia de la documentación.

Tras cesar en su cargo, la comunidad realizó una auditoría que reveló que la acusada había desviado fondos de la cuenta comunitaria a sus cuentas personales sin motivo ni justificación alguna. Estos desvíos se realizaron mediante transferencias que no contaban con facturas que respaldaran los pagos. Una vez despedida, la administradora se negó a devolver los libros y recibos para intentar impedir que los vecinos comprobaran el alcance del fraude.

En total, la auditoría confirmó que la acusada se apropió de 137.969,08 euros. Los hechos han sido considerados constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida.

En la condena se ha aplicado la atenuante de reparación del daño, ya que la procesada consignó antes del juicio la cantidad de 148.000 euros para cubrir las responsabilidades civiles derivadas de sus actos.

Finalmente, tras el acuerdo alcanzado entre las partes, la acusada ha aceptado una pena de dos años de cárcel, inhabilitación especial para el sufragio pasivo y el pago de una multa de seis meses con una cuota diaria de tres euros. Asimismo, ha sido condenada al pago de las costas procesales y a indemnizar a la comunidad de propietarios con la cantidad exacta sustraída, 137.969,08 euros, cantidad que ya ha sido cubierta por la consignación previa.