Activado el Infopa en fase de alerta

Archivo - Incendio en el Monte Areo, Gijón en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN - Archivo

OVIEDO 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dada la situación actual en la zona centro y oriente asturiano, donde se mantiene el viento de componente sur y temperaturas elevadas, unido a la sequedad de la vegetación, al llevar tiempo sin llover, el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha procedido a las 13:54 horas a activar en fase de alerta el Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (Infopa).

Según recuerda el SEPA, la activación de esta fase de seguimiento, previa a la emergencia, conlleva, entre otras cuestiones, organizar en situación de disponibilidad todos los medios y recursos adscritos al plan como Bomberos de Asturias, empresas forestales o guardería de Medio Natural.